بعد إيقاف حسام حسن.. قرار حاسم من كاف يمنح طارق سليمان قيادة منتخب مصر أمام مالاوي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 03:57 مساءً - حسمت التطورات الأخيرة موقف طارق سليمان، المدرب العام لمنتخب مصر، بشأن تولي القيادة الفنية للفراعنة خلال مواجهتي مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027، في ظل غياب حسام حسن بسبب الإيقاف.

وجاءت مشاركة طارق سليمان في الدورة التدريبية للحصول على الرخصة A، التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم تحت إشراف شوقي غريب، لتدعم موقفه وتفتح أمامه الطريق لقيادة المنتخب خلال المباراتين.

وبحسب مصدر داخل المنتخب، فإن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» لا يمانع تولي سليمان المهمة، خاصة أنه حاصل بالفعل على الرخصة B، كما أن انضمامه إلى فعاليات دورة الرخصة A عزز موقفه من الناحية التدريبية.



اتحاد الكرة يواصل تأهيل المدربين للحصول على الرخصة A



وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن في 5 أكتوبر الماضي تنظيم دورتين تدريبيتين جديدتين للحصول على الرخصة A، تحت مسمى A11 وA12، ضمن خطة تطوير الكوادر التدريبية المصرية ورفع مستواها وفق المعايير الحديثة.

وتضم الدورتان 50 مدربًا، حيث انطلقت الدورة الأولى يوم 1 نوفمبر الجاري، بينما من المقرر بدء الدورة الثانية يوم 12 ديسمبر المقبل، وتستمر كل دورة لمدة ستة أشهر.

شروط الحصول على الرخصة التدريبية A



وضع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مجموعة من الضوابط للالتحاق بدورات الرخصة A، أبرزها:



امتلاك رخصة التدريب B المعتمدة من الاتحاد الأفريقي.

تقديم ما يثبت العمل في مجال التدريب بالمستوى B أو مستوى أعلى.

مرور عامين ميلاديين على الأقل منذ انتهاء صلاحية رخصة B.

إجادة المهارات الأساسية لاستخدام الحاسب الآلي.

القدرة على القراءة والكتابة والتحدث بإحدى اللغات الرسمية المعتمدة لدى كاف.

عدم التعرض لعقوبة شطب أو إيقاف من الاتحادات المحلية أو القارية أو الدولية، إلا في حالة رفع العقوبة.

عدم السماح للمدرب الذي أُلغيت رخصته بقرار رسمي بالالتحاق بدورة جديدة إلا بعد مرور عامين.