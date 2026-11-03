مصر تتسلم رئاسة الدورة الـ39 لمجلس وزراء النقل العرب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 03:57 مساءً - تسلمت جمهورية مصر العربية رئاسة الدورة العادية التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء النقل العرب من دولة الكويت الشقيقة، وذلك خلال اجتماعات المجلس التي عُقدت اليوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر 2026، بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وبمشاركة وزراء النقل والمواصلات العرب ورؤساء الوفود، وبحضور الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور بهجت أبو النصر، مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، ,الأمناء العامين للاتحادات.

كلمة وزير النقل وتحيات فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتهنئة قيادات الجامعة العربية

وفي مستهل كلمته، قال وزير النقل: "يشرفني في مستهل كلمتي أن أنقل لكم تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتمنياته الطيبة بأن تكلل أعمال اجتماعنا هذا بالتوفيق والنجاح، كما يسعدني أن أرحب بكم إخوة أعزاء على أرض مصر، وأن نجتمع في الإسكندرية عروس البحر المتوسط تحت مظلة الجامعة العربية، وأن أنقل إليكم تقدير ومودة الشعب المصري الذي طالما اعتز بانتمائه لأمته العربية".

وأضاف: "وبهذه المناسبة أهنئ معالي السيد نبيل فهمي على توليه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، متمنيًا له كل التوفيق والنجاح بما يملكه من خبرات كبيرة، وذلك في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، كما أتوجه بالشكر إلى معالي السيد أحمد أبو الغيط بمناسبة انتهاء ولايته بعد مسيرة دبلوماسية حافلة في خدمة العمل العربي المشترك".

وأعرب عن شكره لدولة الكويت الشقيقة على جهودها خلال فترة رئاستها لمجلس وزراء النقل العرب، وقال: "تتشرف مصر برئاسة الدورة الجديدة (39) لمجلسكم الموقر، ولن نألو جهدًا في سبيل تيسير حركة النقل والتجارة بين الدول العربية من أجل صالح شعوبنا، كخطوة مهمة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي والتنموي بيننا".

موقف مصر الراسخ لدعم السعودية وفلسطين ولبنان وتحديات الملاحة البحرية

وأشار الوزير إلى أنه "انطلاقًا من إيمان جمهورية مصر العربية الراسخ بأن التضامن العربي ليس مجرد موقف تفرضه التحديات، وإنما هو تعبير أصيل عن وحدة التاريخ والمصير، وصدق روابط الأخوة والمحبة التي تجمع شعوبنا، نؤكد وقوف مصر الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعبًا، واعتزازنا العميق بما يجمعنا من علاقات تاريخية راسخة وروابط أخوية وثيقة ومصالح مشتركة، وحرصنا على أمن المملكة واستقرارها وسلامة أراضيها، انطلاقًا من إيماننا بأن أمن الدول العربية كل لا يتجزأ، وأن قوة أمتنا تكمن في تماسكها وتكاتف أبنائها، وفي وقوف الأشقاء إلى جانب بعضهم البعض في مواجهة التحديات، وأن العمل العربي المشترك هو السبيل لصون حاضر أمتنا وبناء مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا لأجيالها القادمة".

وأضاف: "وفي ظل ما تمر به منطقتنا من ظروف دقيقة، وما يشهده الشعب الفلسطيني الشقيق من معاناة إنسانية غير مسبوقة جراء حرب الإبادة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة على قطاع غزة، والتي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف شهيد وأكثر من 170 ألف مصاب، فإننا نجدد تمسكنا بوحدة الصف العربي، وضرورة تنسيق المواقف وتكثيف الجهود لصون أمن دولنا، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، والعمل من أجل سلام عادل وشامل يحقق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة كافة". وأكد في هذا الإطار الثوابت المصرية لدعم لبنان وسيادته وإدانته القاطعة للعدوان الإسرائيلي، مطالبًا بالوقف الفوري لكافة الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب الكامل من جميع الأراضي اللبنانية، مشددًا على أن مصر، انطلاقًا من مسؤوليتها العربية وإيمانها بوحدة المصير، ستظل حريصة على تعزيز التضامن مع أشقائها، وأن ما يجمعنا أكبر من كل التحديات.

وأضاف الوزير: "يأتي اجتماعنا اليوم في ظروف بالغة الدقة تتزايد فيها التحديات التي تواجه قطاع النقل باعتباره مكونًا أساسيًا للأمن الاقتصادي، وفي ضمان انتظام حركة التجارة، واستمرارية سلاسل الإمداد، وتيسير انتقال الأفراد والبضائع بين الدول، ولقد أثبتت التطورات الإقليمية والدولية أن اضطراب حركة الملاحة في أحد الممرات البحرية الاستراتيجية يمكن أن يمتد أثره إلى مختلف أنحاء العالم، بارتفاع تكاليف النقل والشحن والتأمين وتغيير مسارات السفن وإطالة زمن الرحلات، مما ينعكس بصورة مباشرة على كفاءة منظومة النقل وتدفق السلع وانتظام حركة التجارة الدولية، مما أدى في النهاية إلى ارتفاع تكلفة معيشة المواطنين ليس في منطقتنا فقط وإنما في دول العالم والاقتصاد الدولي في مجمله".

وتابع: "تزداد أهمية هذه التحديات بالنسبة إلى الدول العربية، التي تتمتع بمواقع جغرافية استراتيجية، وتطل على بحار وممرات ملاحية حيوية، وتمتلك موانئ وشبكات طرق وسكك حديدية ومراكز لوجستية متنوعة، وفي هذا السياق، تبرز أهمية ضمان أمن الممرات البحرية الاستراتيجية، وفي مقدمتها مضيقا هرمز وباب المندب، وما يرتبط بهما من أمن الملاحة وتأثيرها على انسياب التجارة الدولية وحركة السفن وتكاليف النقل وانتظام سلاسل الإمداد".

وأكد في هذا الإطار أهمية أن تكون هذه الممرات عربية لخدمة المصالح العربية، سواء شمالًا إلى لبنان وسوريا أو غربًا إلى طابا / العريش ومنها إلى الموانئ الأوروبية، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب تعزيز التنسيق العربي، وتبادل المعلومات والخبرات، ورفع جاهزية الموانئ وشبكات النقل، ودراسة البدائل التشغيلية المتاحة، مع دعم الجهود الرامية إلى ضمان سلامة الملاحة البحرية وحرية المرور الآمن وفقًا لقواعد القانون الدولي.

مقترحات مصرية لإنشاء خريطة عربية للممرات اللوجستية ومشروعات الربط

وأكد وزير النقل أن التحدي الحقيقي أمامنا لا يقتصر على تطوير شبكات النقل داخل كل دولة عربية على حدة، بل يمتد إلى كيفية تحقيق التكامل الفعلي بين هذه الشبكات، بما يسمح بحركة أكثر كفاءة وانسيابية للركاب والبضائع، ويعزز قدرة الدول العربية مجتمعة على مواجهة الأزمات والاستفادة من الفرص المتاحة، مشيرًا إلى أن أحد أهم الملفات التي ينبغي أن تحظى باهتمام المجلس هو تطوير الممرات اللوجستية العربية، ليس باعتبارها مجرد مسارات لنقل البضائع، وإنما باعتبارها منظومات متكاملة تعتمد على الترابط بين الموانئ والطرق والسكك الحديدية والمراكز اللوجستية والخدمات الجمركية والأنظمة الرقمية.

وأضاف أن الممر اللوجستي الفعال لا يقوم على وجود طريق أو ميناء أو خط سكة حديد منفرد، بل يعتمد على تكامل جميع عناصر منظومة النقل، وتنسيق الإجراءات، وتبادل المعلومات، وتوفير الخدمات اللازمة لضمان انتقال البضائع من نقطة الانطلاق إلى وجهتها النهائية بأعلى درجات الكفاءة والموثوقية.

ومن هذا المنطلق، تقترح جمهورية مصر العربية دراسة إعداد خريطة عربية للممرات اللوجستية ذات الأولوية، بالتنسيق بين الدول الأعضاء والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تتضمن شبكات النقل القائمة والمشروعات المقترحة ونقاط الربط بين الدول، وتحدد الاحتياجات الفنية والتشغيلية والتنظيمية اللازمة لتعزيز التكامل بينها، وتستند هذه الخريطة إلى معايير واضحة، تشمل حجم حركة التجارة، والقدرات الاستيعابية للموانئ والمنافذ، والجدوى الاقتصادية للمشروعات، وتكلفة النقل، ومدى مساهمة كل مشروع في تحسين الربط بين الدول العربية.

كما اقترح دراسة عدد من مشروعات الربط ذات الأولوية، وتحديد متطلبات تنفيذها، ووضع آليات للمتابعة والتقييم، بما يساعد على توجيه الجهود والاستثمارات إلى المشروعات التي تحقق أكبر عائد مشترك، بهدف استكمال حلقات الربط المفقودة، وتعظيم الاستفادة من شبكات النقل القائمة، وتحسين كفاءة التشغيل، وتطوير منظومة نقل عربية أكثر ترابطًا ومرونة وقدرة على الاستجابة للمتغيرات.

وأكد أهمية مواصلة العمل على تيسير حركة الشاحنات والبضائع عبر الحدود العربية، وتنسيق الإجراءات الجمركية والتشغيلية، وتطوير منظومة التراخيص، وتبادل البيانات والمعلومات، والعمل على توحيد المواصفات الفنية ذات الصلة كلما أمكن ذلك.

جهود المكتب التنفيذي ونتائج أعمال الدورة لتعزيز التكامل العربي

وأشار الوزير إلى أن المكتب التنفيذي اجتمع أمس لبحث مشروع جدول الأعمال، حيث يتضمن عددًا من الموضوعات بالغة الأهمية، التي تجسد حرصنا الجماعي على تعزيز الترابط العربي الاقتصادي واللوجستي في مجال النقل، حيث كانت هناك مداخلات وإسهامات مهمة من السادة الوزراء ورؤساء وأعضاء المكتب في البنود المدرجة على جدول أعمال اليوم.

وأضاف أن ما يجمع دولنا العربية من وحدة المصير، الذي يستند إلى روابط تاريخية وجغرافية واقتصادية، يتيح فرصًا واسعة لبناء شبكة نقل أكثر تكاملًا، قادرة على خدمة المواطنين، وتيسير حركة البضائع، وتعزيز التواصل بين الشعوب، ورفع كفاءة الموانئ والممرات اللوجستية، وتحسين قدرة منظومات النقل على مواجهة الأزمات.

ولفت إلى أن نجاح التعاون العربي في قطاع النقل لا يقاس فقط بحجم المشروعات التي ننفذها، وإنما كذلك بمدى قدرتنا على تحقيق الترابط الفعلي بين شبكاتنا، لضمان استمرارية وكفاءة التشغيل في مختلف الظروف، مضيفًا: "ومن هنا، فإننا نتطلع إلى أن تسفر أعمال هذه الدورة عن قرارات عملية وبرامج محددة والتزامات واضحة، تعزز التعاون بين دولنا، وتدعم تطوير قطاع النقل العربي، وتفتح آفاقًا جديدة للعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة".

وفي ختام كلمته، قال وزير النقل: "أجدد الترحيب بكم في جمهورية مصر العربية، وأتوجه بالشكر والتقدير إلى جامعة الدول العربية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجميع الجهات التي أسهمت في الإعداد والتنظيم لهذا الاجتماع، متطلعًا إلى أن تكون مخرجاته خطوة جديدة على طريق تعزيز التكامل والتعاون بين الدول العربية الشقيقة في مختلف المجالات".