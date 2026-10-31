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الداخلية تضبط سائق «كارو» تسبب في توقف قطار عقب عبوره مزلقاناً مغلقاً بأسوان

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الداخلية تضبط سائق «كارو» تسبب في توقف قطار عقب عبوره مزلقاناً مغلقاً بأسوان

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 أكتوبر 2026 04:25 مساءً - تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام سائق عربة «كارو» بعبور مزلقان السكة الحديد أثناء غلقه، مما تسبب في توقف القطار وتعريض حياته وحياة المواطنين للخطر بمحافظة أسوان. وبالفحص، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مزارع - مقيم بدائرة مركز شرطة دراو)، وبحوزته العربة الظاهرة بمقطع الفيديو. وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 30 من الشهر الجاري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، جاري إيداع الدابة بإحدى الجهات البيطرية.

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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