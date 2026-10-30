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فخامة الرئيس السيسى يغادر بودابست فى ختام زيارته الرسمية إلى المجر

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فخامة الرئيس السيسى يغادر بودابست فى ختام زيارته الرسمية إلى المجر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 30 أكتوبر 2026 09:29 مساءً - غادر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، العاصمة المجرية بودابست، عقب اختتام الزيارة الرسمية التي قام بها إلى المجر.

 

وكان في وداع فخامة الرئيس بمطار "فيرنس ليست" الدولي ببودابست كل من دافيد فيتيزي، وزير النقل والاستثمار المجري، والسفيرة ريتا هيرينتشار، سفيرة المجر لدى القاهرة، والسفير أحمد فهمي، سفير جمهورية مصر العربية لدى المجر، وأعضاء السفارة المصرية في بودابست، إلى جانب مبعوث الأزهر الشريف، وأسقف وسط أوروبا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وراعي الكنيسة القبطية في بودابست، والرئيس الفخري للجالية المصرية في المجر، ورئيس مجلس إدارة رابطة الجالية المصرية في المجر.

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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