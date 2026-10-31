الانتخابات الإسرائيلية الـ26.. 73% من أعضاء الكنيست الجديد خدموا في جيش الاحتلال

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 أكتوبر 2026 01:33 مساءً - تشير كلمة «الكنيست» إلى البرلمان الإسرائيلي، أي السلطة التشريعية في إسرائيل، وقد بدأت ملامح الكنيست القادمة تتضح وخاصة بعد إعلان نتائج الانتخابات النهائية التي جرت يوم 27 الماضي، وكشفت وسائل إعلام عبرية، عن أن 73% من أعضاء الكنيست خدموا في جيش الاحتلال، و39% منهم وجوه جديدة، والنصف الآخر أعضاء مستمرون من الكنيست الخامسة والعشرين.

وقد أعلن الاحتلال الإسرائيلي، النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الـ26، حيث تم فرز 100% من أصوات الناخبين، بما في ذلك الأصوات في الأظرف المزدوجة، وقد بلغت نسبة التصويت العامة 77.9%، وأوضحت لجنة الانتخابات المركزية في بياناتها أن «نسبة الحسم تبلغ 3.25% من مجموع الأصوات الصحيحة»، وبذلك فإن الحد الأدنى من الأصوات المطلوب لتجاوز نسبة الحسم في هذه الانتخابات هو 184,947 صوتًا.

وتُظهر التوزيعة الرسمية للمقاعد أن كتلة رئيس حكومة الاحتلال الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو "اللكود» حصلت على 53 مقعدًا، مقابل 48 مقعدًا لكتلة رئيس أركان جيش الاحتلال الأسبق آيزنكوت، فيما حصلت الأحزاب العربية على 19 مقعدًا. وظل الليكود الحزب الأكبر بـ27 مقعدًا، يليه حزب «يَشار» برئاسة آيزنكوت بـ21 مقعدًا، ثم حزب «معًا» بـ12 مقعدًا.

كيف يتم تشكيل الكنيست الإسرائيلي؟

يضم الكنيست الإسرائيلي 120 عضوا حسب الأحزاب، ووفق للانتخابات التي تمت فإن أحزاب «يسرائيل بيتنو» و«عوتسماه يهوديت» و«يهدوت هتوراة» ستشغل سبعة مقاعد لكل قائمة، فيما حصل كل من «شاس” و«الصهيونية الدينية» على ستة مقاعد.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية عند انتهاء فرز الأصوات أن «التوزيع الرسمي للمقاعد يؤكد أن معسكر نتنياهو ينهي الانتخابات بـ53 مقعدًا». أما بقية القوائم التي خاضت الانتخابات فلم تتجاوز نسبة الحسم، ولن تكون ممثلة في الكنيست السادسة والعشرين التي تبدأ أعمالها.

الأحزاب في الكنيست الإسرائيلي الـ26

حزب الليكود (27 مقعدًا) بقيادة بنيامين نتنياهو – حزب يشار بقيادة غادي آيزنكوت (21 مقعدا) – حزب معًا بيحاد (12 مقعدًا) بقيادة نفتالي بينيت - القائمة المشتركة (11 مقعدًا) بقيادة يوسف جبارين وأحمد الطيبي - الديمقراطيون (8 مقاعد) بقيادة يائير جولان- القائمة العربية الموحدة (8 مقاعد) بقيادة منصور عباس- يسرائيل بيتنو (7 مقاعد) بقيادة أفيغدور ليبرمان- عوتسماه يهوديت (7 مقاعد) بقيادة إيتمار بن غفير- يهودوت هتوراه (7 مقاعد) بقيادة يعقوب آشر – حزب شاس (6 مقاعد) بقيادة أرييه مخلوف درعي- الصهيونية الدينية (6 مقاعد) بقيادة بتسلئيل سموتريتش