باريس يحكم قبضته على الصدارة
عزز باريس سان جيرمان صدارته للدوري الفرنسي بعدما قلب تأخره أمام مضيفه لوهافر بهدف إلى فوز عريض بنتيجة 5-1 في افتتاح الجولة التاسعة، مساء الجمعة.
وكان لوهافر المبادر بالتسجيل عن طريق جوش ماجا في الدقيقة 18، قبل أن يرد سان جيرمان بخمسة أهداف، تناوب على تسجيلها كل من أشرف حكيمي، الذي أحرز ثلاثة أهداف في الدقائق 28 و55 و69، وميكا غودتس في الدقيقة 26، وسيني مايولو في الدقيقة 62.
وبهذا الفوز، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 20 نقطة، ليعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما تجمد رصيد لوهافر عند نقطتين، ليستمر في المركز الأخير.
وفي مباراة أخرى ضمن الجولة ذاتها، سقط رين ثاني الترتيب بالخسارة أمام نيس 2-5.
تقدم إيلي واهي من علامة الجزاء لأصحاب الأرض في الدقيقة 12، وسرعان ما تعادل سزيمانسكي لرين عند الدقيقة 15، وعاد واهي وتقدم لنيس في الدقيقة 34 من ركلة جزاء ثانية، وفي الدقيقة 45+2 عزز جوناثان كلوس بالهدف الثالث للمضيفين، وسجل محمد عمورة الهداف الرابع لنيس في الدقيقة 52 ثم قلص بولايي ديا الفارق لرين من ركلة جزاء عند الدقيقة 58، وجاء الدور في الدقيقة 73 ليسجل إيلي واهي الهاتريك معززاً تقدم نيس بالهدف الخامس.
ورفع نيس رصيده إلى 14 نقطة ليتقدم إلى المركز الثامن مؤقتا، فيما تجمد رصيد رين عند 16 نقطة في المركز الثالث.
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