اختاري زي الهالوين بناءً على شخصية برجك

معروف عن عيد الرعب الهالوين Halloween إنه يشير إلى الوقت من العام الذي تنطلق فيه الروح المعنوية وتقترب روح الأزياء، لقد قمنا بتضييق نطاق أفضل أفكار الأزياء لكل علامة برج.

كل اقتراح للأزياء مستوحى من السمات الأكثر شيوعاً لبرجك، تابعي القراءة لتعرفي زي الهالوين الذي من المقرر أن تجربيه بناءً على علامة زودياك الخاصة بكِ.

برج الحمل 21 مارس - 19 أبريل

برج الحمل هو القائد الناري لكل مجموعة والأكثر شجاعة وطموحاً:

إصرارك لا مثيل له عندما يتعلق الأمر بالحصول على ما تريدين والذي يمكن أن يكون تنافسياً للغاية.

أنتِ تعملين بجد ولكنك تلعبين أيضاً بجد، فأنت حياة كل حفلة!

أنت مندفعة بالتأكيد، أحياناً يكون التصرف أولاً والتفكير لاحقاً أمراً محفوفاً بالمخاطر ولكن في أغلب الأحيان، يؤدي ذلك إلى فرصة لا تتاح إلا مرة واحدة في العمر.

إلهام زي الهالوين لبرج الحمل:

الشيطان.

الساحرة.

المرأة المعجزة.

العروس.

برج الثور 20 أبريل – 20 مايو

رمز برج الثور، لا يجسد القوة فحسب، بل إنه أيضاً تمثيل مرئي مباشر يُظهر شجاعة العلامة وشغفها وتصميمها:

أنتِ تتمتعين بالمرونة القوية، لا شيء يمكن أن يحبطك والشدائد تجعلكِ أقوى.

الكوكب الحاكم لبرج الثور هو الزهرة، الذي يحكمه الحب والمال وأنتِ موهوب في العثور على كليهما.

أنتِ تجعلين رؤيتك تصبح حقيقة، مواليد برج الثور هم فنانون ومهندسون ومصممون رائعون، قادرون على حل المشكلات لتحقيق رؤيتهم.

إلهام أزياء برج الثور في الهالوين:

أوراق الشجر (الطبيعة).

مغنية مشهورة.

شخصية أنيقة ومؤثرة.

ساحرة البحر.

برج الجوزاء 21 مايو – 20 يونيو

يُنظر إلى برج الجوزاء على أنه غامض بسبب الأعماق الكبيرة الموجودة تحت مظهره الخارجي المشرق، يرغب الناس دائماً في التعرف بشكل أفضل على التوائم، الذين يحبون إظهار جوانب مختلفة من شخصياتهم:

أنت ذكية للغاية ويمكنك رؤية الصورة الأكبر للموقف على الفور تقريباً وتكونين حاسماِ في اتخاذ خطوتك التالية، يمكنك القيام بمهام متعددة في بعض المشاريع المختلفة والتفوق في كل واحد منها.

يمكنك التعبير عما تحتاجينه بالضبط، حتى لو كان لديكِ رأي لا يحظى بشعبية، فإن لديكِ القدرة على الإقناع التي من شأنها أن تقود الناس إلى طريقة تفكيرك.

بفضل الطاقتك التي لا مثيل لها، فأنت دائماً تحافظين على استمرار أجواء الحفل!

إلهام زي الجوزاء في الهالوين:

شخصية مهرج.

شخصية قوية.

شخصية محبة للتباهي.

شخصية أنثوية مثل مارلين مونرو.

برج السرطان 21 يونيو – 22 يوليو

من الناحية العملية، يمكن لمواليد برج السرطان قياس درجة الحرارة العاطفية لكل غرفة يتواجدون فيها تقريباً ويمكنهم الشعور بما إذا كان الموقف جيداً أم سيئاً قبل أن يقول أي شخص كلمة واحدة:

بفضل الذكاء العاطفي الذي لا مثيل له، يمكنك تجاوز كل الخطوات إلى قلب المشكلة، لا تحتاجين إلى كل الحقائق والأرقام لمعرفة المسار الصحيح للعمل، فأنتِ تعلمين أنه يمكنك الوثوق بحدسك.

أنت مخلصة بشكل لا يصدق فبمجرد أن تختاري أن تصبحي صديقة لشخص ما، ستكونين مع هذا الشخص مدى الحياة ولن تدعي أحداً أن يقف في طريق صداقة مذهلة.

مبدعة ومرنة ويمكنك دائماً أن تجدي المتعة في شركتك الخاصة ويمكنك تحويل أي شيء إلى قصة رائعة.

إلهام زي الهالوين الخاص برج السرطان:

شخصية مشهورة.

فتاة كلاسيكية.

شخصية كرتونية.

برج الأسد 23 يوليو – 22 أغسطس

سواء كنتِ تخططين لذلك أم لا، فأنتِ دائماً شخصية برج الأسد مركز الاهتمام:

إلهام زي الهالوين لبرج الأسد:

جنية مثل (تينكر بيل).

شخصية راقصة مشهورة.

شخصية قوية.

باربي.

برج العذراء 23 أغسطس - 22 سبتمبر

معروف عن برج العذراء الذكاء والاستمتاع بالبحث عن أي شيء لا تعرفيه، كما أنكِ تحبين التعلم:

عامل مجتهد، يمكنك إنجاز الأمور! كل رئيس يريد شخصاً مثلك في فريقه.

أنتِ طيبة ومستعدة دائماً لتقديم المساعدة لمن يحتاجها.

لا تدعي روح الدعابة لديكِ تتألق دائماً ولكن أي شخص يعرفك جيداً يدرك تماماً أن روح الدعابة الساخرة لديكِ ومهارات الملاحظة الحادة لا يمكن التغلب عليها.

إلهام زي العذراء في الهالوين:

شخصية ساحرة ذكية مثل فيلم هاري بوتر.

شخصية ديفا.

شخصية عالمة.

برج الميزان 23 سبتمبر - 22 أكتوبر

شخصية برج الميزان يجعل الآخرين يشعرون بالراحة، يحب الناس التواجد حولك وأنتِ تحبينهم أيضاً، الغرفة المليئة بالناس هي مكانك السعيد:

عينك لا مثيل لها، ترى مجموعات الألوان والأنماط والفنون حيث لا يستطيع الآخرون رؤيتها وتميل مواهبك الإبداعية إلى أن تؤتي ثمارها بطرق كبيرة.

أنتِ بارعة في التواصل والعقل والسحر هما أسلوبك في التحكم.

أنتِ لا تخشى تجربة شيء جديد، فأنت تعلمين أنه لا يوجد شيء دائم، مما يجعل البدء بشيء جديد، سواء كان الانتقال إلى مكان آخر أو الوقوع في الحب أو بدء وظيفة جديدة، أمراِ مثيراً بشكل لا يصدق.

الميزان إلهام زي الهالوين:

شخصية ديزني.

فتاة شقراء.

شخصية فتاة أنيقة.

برج العقرب 23 أكتوبر - 21 نوفمبر

مواليد برج العقرب عاطفيون، عندما تقررين إظهار مشاعرك بالكامل، فلا يوجد ما يمنعك ولهذا السبب يجب عليكِ القيام بذلك كثيراً:

برجك مثير وليس عليكِ حتى المحاولة واعلمي أن المثير هو الموقف الذي يمكنك إظهاره أيضاً، أنتِ تعرفين ما تريدين وتسعين لتحقيقه دون طرح أي أسئلة.

لا تخافي بسهولة وتدافعي عن الظلم عندما ترينه.

لديكِ حس دعابة فريد، فأنتِ لا تخشين قول ما يفكر فيه الآخرون، كما أن نظرتك الساخرة أحياناً للعالم هي إبداعية وذكية ومضحكة.

إلهام زي العقرب في الهالوين:

شخصية محققة.

شخصية في الأفلام الخارقة.

شخصية قوية.

برج الجدي 22 ديسمبر – 19 يناير

شخصية برج الجدي، جاد وخبير في المحادثات القصيرة، كما أنهم جيدون حقاً في معرفة ما يجب قوله بالضبط لجعل الآخرين يشعرون بالرضا:

رصيد حسابك المصرفي يحسد عليه، لا تبالغين في إغراء الشراء ولديكِ موهبة الاستثمار والادخار.

عقلك يشبه الفخ الفولاذي، لن تنسى أبداً أي شيء أو أي شخص ويمكنك أن تتذكري المحادثات التي أجريتها منذ سنوات مضت، أنت منظم ولا تفقدي أي شيء أبداً ولديكِ دائماً الملفات وكلمات المرور والأوراق المهمة في متناول يدك.

أنتِ تتمتعين بموهبة التصميم وتعرفين كيفية جعل أي مكان حتى غرفة الفندق يبدو وكأنه منزل.

إلهام زي الهالوين لبرج الجدي:

شخصية من سلسلة (Game of Thrones) .

. شخصية إلسا من فيلم ديزني فروزن.

أميرة.

مصاصي الدماء.

برج الدلو 20 يناير - 18 فبراير

تتمتع شخصية برج الدلو بنوع من التحكم في المشاعر، لا يعني ذلك أنكِ لا تشعرين بالتوتر، لكنك لا تدعي التوتر يؤثر عليكِ بنفس الطريقة التي قد يصل بها إلى علامة أخرى:

لديكِ عقل فني، يرى الآخرون اللوحة ويستمتعون بها، أنتِ تفهمين ذلك.

أنتِ منفتحة وتعلمين أن الأشخاص الذين قد يكون لديكِ الكثير من القواسم المشتركة معهم هم أولئك الذين يشبهونك بشكل أقل.

أنتِ تجعلين المظهر رائعاً دون عناء، لأنه بالنسبة لك، هذا هو الحال، فأنت ترتدين ما يعجبك بثقة وسيلاحظه الناس.

إلهام زي الهالوين لبرج الدلو:

شخصية خارقة.

ملابس تنكرية غريبة.

شخصية تليفزيونية شهيرة.

الحوت 19 فبراير - 20 مارس

شخصية برج الحوت لديه شعور مرح، قد لا يكون الأمر واضحاً مثل العلامات الأخرى، لكن لديكِ نظرة طفولية للعالم:

الحدس الخاص بك على الفور. لا حاجة للذهاب في موعد. أنت تعلم أن هذا الشخص خبر سيئ من النظرة الأولى.

لا تحكمين على أحد ما يفعله الآخرون هو شأنهم ولكنك ستخصصين دائماً الوقت للاستماع إليهم وتقديم أفكارك وآرائك ولكن فقط إذا طلب منك ذلك.

لا تهتم إذا كان الناس يعتقدون أنكِ رائعة، مما يجعلكِ أكثر إثارة للإعجاب، فأنتِ تحددين الاتجاهات وتتخذي القرارات وتكوني قدوة يحتذى بها.

إلهام زي الحوت للهالوين: