بدر عبد العاطي يؤكد من البحرين دعم مصر لوحدة اليمن ويحذر من اتساع الصراع في البحر الأحمر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 أكتوبر 2026 07:29 مساءً -

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج دعم مصر الكامل لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لإنهاء الأزمة اليمنية ومنع اتساع نطاق الصراع في المنطقة، مع الحفاظ على أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر والممرات الدولية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية مع الدكتورة أفراح عبد العزيز الزوبة وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية، اليوم السبت 31 أكتوبر، على هامش الزيارة التي يجريها عبد العاطي إلى مملكة البحرين، حيث بحث الجانبان تطورات الأوضاع في اليمن ومستجدات المشهد الإقليمي.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن المباحثات شهدت تأكيد ثوابت الموقف المصري تجاه اليمن، وفي مقدمتها دعم وحدة الدولة اليمنية وسيادتها وسلامة أراضيها، ومساندة الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار والحفاظ على مقدرات البلاد.

وجدد عبد العاطي تأكيد مساندة مصر للمسارات السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى التوصل لتسوية للأزمة اليمنية، بما يستجيب لتطلعات الشعب اليمني ويسهم في تثبيت التهدئة وتهيئة الظروف اللازمة لاستعادة الاستقرار.

وتبادل الوزيران وجهات النظر بشأن التطورات في منطقة البحر الأحمر، وما تفرضه التوترات الإقليمية من تحديات تتعلق بأمن الملاحة البحرية وحركة السفن عبر الممرات المائية الدولية.

وشدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة الملاحة في الممرات الدولية، وتكثيف التحركات الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التوترات ومنع توسع المواجهات بما قد يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وأكد اللقاء أهمية استمرار التنسيق والتشاور بشأن المستجدات الإقليمية، ودعم الجهود التي تستهدف التهدئة وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، بما يحفظ مصالح شعوب المنطقة ويحول دون تفاقم الأزمات القائمة.