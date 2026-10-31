بدر عبد العاطي من البحرين: أمن الخليج جزء من الأمن القومي المصري ونرفض أي تهديد لسيادة دوله

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 أكتوبر 2026 07:29 مساءً - أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج أن أمن دول الخليج يمثل أحد الثوابت الأساسية للأمن القومي المصري، مشددا على تضامن مصر الكامل مع الدول الخليجية في مواجهة أي تهديدات تستهدف سيادتها أو سلامة أراضيها، وضرورة وقف التصعيد الإقليمي والعودة إلى الحلول السياسية والدبلوماسية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية مع الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين، اليوم السبت 31 أكتوبر، في إطار الزيارة التي يجريها عبد العاطي إلى البحرين، حيث تناول اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن المباحثات أكدت عمق العلاقات الأخوية التي تجمع مصر والبحرين، والحرص المتبادل على تطوير آليات التعاون والتنسيق والتشاور في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الوزيرين بحثا سبل دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية، وأعربا عن تطلعهما إلى عقد اجتماعات الدورة الثالثة للجنة الحكومية المشتركة، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون وتعزيز الشراكة بين القاهرة والمنامة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها الأزمة الإيرانية وانعكاساتها على أمن المنطقة واستقرارها، حيث جدد بدر عبد العاطي التأكيد على الموقف المصري الرافض لأي مساس بأمن دول الخليج أو تهديد سيادتها ووحدة أراضيها.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة احتواء التصعيد الراهن وتجنب اتخاذ خطوات قد تؤدي إلى اتساع نطاق المواجهات في المنطقة، مؤكدا أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لتهيئة الظروف المناسبة لاستئناف المسارات السياسية والمفاوضات.

كما أكد عبد العاطي أهمية ضمان استمرار حرية الملاحة في الممرات البحرية، في ظل ما تمثله من أهمية للأمن الإقليمي وحركة التجارة الدولية، مشددا على ضرورة العمل المشترك للحفاظ على استقرار المنطقة ومنع تفاقم الأزمات.