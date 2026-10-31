إعلان رسمي في الدوري الإنجليزي.. برايتون يهزم مانشستر سيتي في عقر داره بهدف مبكر (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 أكتوبر 2026 10:33 مساءً -

تلقى مانشستر سيتي هزيمة مفاجئة أمام ضيفه برايتون بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح برايتون في حسم المواجهة لصالحه بفضل هدف مبكر سجله ياسين العياري في الدقيقة 11 من الشوط الأول، بعدما استغل خطأ دفاعيا من لاعبي مانشستر سيتي ليمنح فريقه التقدم.

وفشل مانشستر سيتي في تعديل النتيجة خلال الوقت المتبقي من المباراة، ليخرج برايتون بانتصار ثمين من ملعب الاتحاد ويحصد ثلاث نقاط مهمة في سباق المراكز المتقدمة بالدوري الإنجليزي.

ورفع برايتون رصيده إلى 19 نقطة ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 21 نقطة في الصدارة بالتساوي مع أرسنال صاحب المركز الثاني، الذي يستعد لمواجهة ليفربول غدا.

وجاءت الهزيمة بعد أيام من مواجهة الفريقين في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، والتي شهدت تعادل مانشستر سيتي وبرايتون بهدفين لكل فريق في الوقت الأصلي، قبل أن يحسم السيتي بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي بالفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

ونجح برايتون هذه المرة في رد اعتباره أمام مانشستر سيتي، بعدما خطف الفوز في الدوري الإنجليزي وألحق بمنافسه هزيمة على ملعبه في توقيت مهم من المنافسة على صدارة البطولة.