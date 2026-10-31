رسالة من فخامة الرئيس السيسي إلى ملك البحرين.. عبد العاطي يؤكد أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 أكتوبر 2026 10:33 مساءً -

سلم الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج رسالة خطية من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، اليوم السبت 31 أكتوبر، تضمنت تأكيد حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية ومواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وجرى تسليم الرسالة خلال استقبال ملك البحرين لوزير الخارجية المصري، بحضور الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني.

ونقل عبد العاطي تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ملك البحرين، مؤكدا اعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وحرصها على مواصلة تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يلبي تطلعات الشعبين.

من جانبه طلب الملك حمد بن عيسى آل خليفة نقل تحياته إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدا بقوة العلاقات المصرية البحرينية وما تشهده من تعاون وتنسيق، ومؤكدا حرص بلاده على دفع الشراكة الثنائية نحو آفاق أوسع بما يخدم المصالح المشتركة.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن اللقاء شهد إشادة متبادلة بمستوى العلاقات بين مصر والبحرين، مع التأكيد على أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين البلدين بشأن مختلف الملفات ذات الأولوية.

وأعرب وزير الخارجية عن تقدير مصر الكبير للدور الذي يؤديه ملك البحرين في دعم العلاقات الثنائية وتطويرها، مشددا على أهمية البناء على ما تحقق من تعاون لتعزيز الشراكة المصرية البحرينية في مختلف القطاعات.

وتناول اللقاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، حيث استعرض عبد العاطي الجهود الدبلوماسية المبذولة خلال الفترة الحالية لاحتواء التصعيد ومنع اتساع نطاق التوترات التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكد وزير الخارجية ضرورة تكثيف التحركات الرامية إلى خفض التصعيد وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى مزيد من تدهور الأوضاع الأمنية، مشيرا إلى أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الدول العربية لمواجهة التحديات المشتركة.

وشدد عبد العاطي على تضامن مصر الكامل مع مملكة البحرين في مواجهة أي تهديدات تستهدف أمنها واستقرارها، مؤكدا رفض القاهرة القاطع لأي اعتداءات تمس سيادة المملكة أو سلامة أراضيها.

وجدد وزير الخارجية التأكيد على أن أمن دول الخليج العربي يمثل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن مصر تتمسك بدعم أمن واستقرار الدول الخليجية والحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.