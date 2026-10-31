فيروز أبو الخير تتوج ببطولة كندا لسيدات الاسكواش

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 أكتوبر 2026 12:33 مساءً - توجت البطلة المصرية، فيروز أبو الخير، ببطولة كندا المفتوحة لسيدات الاسكواش، والتي استضافتها مدينة تورنتو الكندية خلال الفترة بين 25 إلى 31 أكتوبر الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 85 ألف دولار.

فيروز أبو الخير تفوز في النهائي

وفازت فيروز أبو الخير الإنجليزية جورجينا كينيدي بنتيجة 3-1 فى نهائى البطولة، وجاءت نتيجة الأشواط؛ 11-4, 11-2, 4-11, 13-11.

9 لاعبات من مصر شاركن فى البطولة

وشهد جدول منافسات البطولة مشاركة 9 لاعبات من مصر وهن: هنا معتز، نور هيكل، نور أبو المكارم، هيا علي، رقية سالم، زينة ميكيوي، فيروز أبو الخير، ندى عباس، وفريدة محمد.

من جانبها، أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش التصنيف العالمي الجديد لشهر أكتوبر الجاري، وواصلت البطلة المصرية الواعدة أمينة عرفي، لاعبة نادي الجزيرة، تربعها على صدارة تصنيف السيدات، كما حافظ البطل المصري مصطفى عسل على صدارة تصنيف الرجال.