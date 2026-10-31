وزير الدولة للإعلام يهنئ الطفلة ميار «وزيرة إعلام المستقبل» ويدعوها للقائه بمكتبه

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 أكتوبر 2026 02:17 صباحاً - وجه الكاتب الصحفي ضياء رشوان التهنئة إلى الطفلة المصرية ميار محمد رجب عثمان بفوزها بالمركز الأول في تحدي القراءة العربي في المسابقة التي عقدت بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية الشقيقة، مشيداً بالأداء رفيع المستوى في الإلقاء والتمكن من إجادة اللغة العربية والثقافة المتميزة والقدرة على التعبير التي قدمتها الطفلة ميار في المسابقة؛ وتابعها بانبهار الملايين من كافة الشعوب العربية، كما اتصل الوزير تليفونيا بوالد الطفلة ميار بالكويت وبوالدتها في دولة الامارات ووجه لهما التحية على حسن رعايتهم لها وفق أفضل القيم التربوية والتعليمية السليمة في وقت تعاني فيه كل المجتمعات من ابتعاد الأجيال الجديدة عن القراءة في المجالات العلمية والأدبية المفيدة.

وتعليقاً على ما عبرت عنه الطفلة ميار من أنها تتمنى أن تكون وزيرة للإعلام في المستقبل، أكد وزير الدولة للإعلام أن ميار تقدم نموذجاً فعلياً لقادة المستقبل الذين نتطلع إليهم، بل هي منذ الآن قدوة ومثال يحتذي لكل جيلها لإعادة الاعتبار للقراءة والثقافة واتقان اللغة العربية وآدابها، فضلاً عن الروح الوطنية التي استطاعت التعبير عنها في هذه السن المبكرة.

ووجه الوزير ضياء رشوان الدعوة إلى الطفلة ميار للقائه فور وصولها إلى مصر لتكريمها وتوفير كل ما يمكن أن يساعدها على استمرار التفوق والتميز في مراحلها التعليمية القادمة، مؤكداً حرص الدولة على تكريم ورعاية المواهب على نحو ما تابعناه في منتدى مصر حيث تفضل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريم أصحاب المواهب والمتميزين من أبناء مصر في كل المجالات والمراحل العمرية ومن بينهم الطالب الأزهري محمد الأمير زكريا رياض ، الفائز أيضاً بالمركز الأول في تحدي القراءة العربي لذوي الهمم.

كما أشار وزير الدولة للإعلام إلى مشروع دولة المواهب الذي أعلن عنه السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ضمن توصيات منتدى مصر في الجلسة الختامية للمنتدي والذي يستهدف اكتشاف ورعاية المواهب الفنية، والثقافية، والإبداعية، والرياضية وتنميتها من خلال خطوات تنفيذية عبر قطاعات الدولة المختلفة.