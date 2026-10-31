ترامب: عوائد فنزويلا غطت تكاليف ضرب إيران 10 أضعاف

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 أكتوبر 2026 01:25 صباحاً - أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسلسلة تصريحات عاجلة تناولت مستجدات المواجهة العسكرية مع طهران وتكلفتها الاقتصادية، مؤكداً أن واشنطن تملك الوقت الكافي لإدارة هذه الأزمة.

وأكد ترامب أن الحرب مع إيران "ليست حرباً تقليدية وقد دخلت شهرها السابع"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تنفق في هذه الحرب مبالغ قليلة نسبياً مقارنة بالحملات العسكرية السابقة.

وكشف الرئيس الأمريكي أن بلاده نجحت في تعويض ما أنفقته في الحرب بأكثر من 10 أضعاف، اعتماداً على العائدات الاقتصادية والنفطية القادمة من فنزويلا.

وأشار ترامب إلى الأوضاع الداخلية الصعبة في طهران، قائلاً إن "إيران لا تدفع رواتب جنودها ولا أفراد الشرطة ويواجهون مشكلات كبيرة ولدينا الوقت الكافي".

وفيما يتعلق بالمحاولات الدبلوماسية، كشف ترامب عن وجود اتصالات جارية، مؤكداً أن "الإيرانيين يريدون التفاوض ويواصلون الحديث" لبحث سيناريوهات التهدئة.