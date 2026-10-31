فخامة الرئيس السيسي يعود إلى القاهرة بعد انتهاء زيارتي روسيا والمجر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 أكتوبر 2026 01:25 صباحاً -

عاد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الجمعة إلى أرض الوطن، عقب انتهاء جولته الخارجية التي شملت روسيا الاتحادية والمجر، والتي أجرى خلالها عددا من اللقاءات والمباحثات الرسمية.

وشهدت زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا المشاركة في القمة الروسية الأفريقية الثالثة، إلى جانب عقد مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تناولت تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاستراتيجي وعددا من القضايا الإقليمية والدولية.

كما أجرى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة رسمية إلى المجر، التقى خلالها رئيس الوزراء المجري بيتر ماچار، وبحث الجانبان سبل توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.