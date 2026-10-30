المصري يعلن إنهاء التعاقد مع أحمد سامي وجهازه الفني

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 30 أكتوبر 2026 06:29 مساءً - أنهى مجلس إدارة النادي المصري العلاقة التعاقدية مع أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول وجهازه الفني بالتراضي ، متمنين لهم التوفيق في مسيرتهم المستقبلية.

وفي الوقت نفسه، توصلت إدارة النادي المصري إلى اتفاق مع التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني الأسبق للفريق، لتولي القيادة الفنية خلفًا لأحمد سامي، على أن يتم الإعلان الرسمي عن التعاقد خلال الساعات المقبلة.

تولى أحمد سامي تدريب النادي المصري يوم 2 سبتمبر الماضي، واستمرت مهمته حتى 30 أكتوبر، لمدة 58 يومًا، قبل الاتفاق على إنهاء التعاقد بالتراضي.

وجاء قرار الرحيل بعد عدم تحقيق الفريق أي فوز في المباريات الخمس التي خاضها تحت قيادته ببطولة الدوري، حيث تعادل في ثلاث مواجهات أمام القناة وأبو قير للأسمدة والبنك الأهلي، بينما تلقى الهزيمة أمام بتروجت والاتحاد السكندري.

أرقام أحمد سامي مع المصري في الدوري

خاض المصري تحت قيادة أحمد سامي 5 مباريات في بطولة الدوري الممتاز، حصد خلالها 3 نقاط فقط من أصل 15 نقطة، بعدما تعادل في 3 مواجهات وخسر مباراتين، دون تحقيق أي انتصار.

وسجل لاعبو المصري 4 أهداف خلال المباريات الخمس، بينما استقبلت شباك الفريق 7 أهداف، ليواصل الفريق تراجعه في جدول الترتيب ويحتل المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط بعد مرور 8 جولات.