٤ وصفات لتقوية الاظافر وتبييضها وتغذيتها

العناية بالاظافر بتشمل قصها، وتشكيلها والحفاظ عليها صحية، وبيشمل كمان العناية بالجلد اللي حوالين الضوافر واستخدام مستحضرات موضعية زي المرطبات، والعلاجات الطبيعية زي محاليل نقع الاظافر وسيلة طبيعية وفعالة لتقوية الاظافر الهشة وتغذيتها من غير ما تحتاجي استخدام منتجات غالية، والنهاردة هنشارك معاكم افضل ٤ وصفات نقع للاظافر تقدري تعمليها بنفسك بمكونات طبيعية بسيطة، هتساعدك على تحسين قوة وصحة ضوافرك والجلد اللي حواليها.

1- محلول لتعزيز نمو الاظافر:

المحلول ده بيساعد على تعزيز نمو الضوافر، وترطيبها وتقويتها ولمعانها، بالاضافة لفوايده في الترطيب ومنع البكتيريا.

المكونات:

- ١/٢ كوباية زيت زيتون دافي.

- معلقة كبيرة من زيت جوز الهند.

- معلقة صغيرة عسل.

- معلقة صغيرة عصير ليمون.

- من ٣ - ٤ نقط من زيت الروزماري (اختياري).

طريقة التحضير والاستخدام:

١- سخني زيت جوز الهند وزيت الزيتون بحيث يبقى دافي بس مش سخن.

٢- ضيفي العسل، وعصير الليمون، وزيت الروزماري للخليط، وقلبيهم كويس مع بعض.

٣- انقعي ضوافرك في الخليط لمدة من ١٠ - ١٥ دقيقة.

٢- محلول للجلد اللي حوالين الضوافر:

المحلول بيساعد على تقوية الضوافر الهشة، ترطيب الجلد اللي حوالين الضوافر، منع الجفاف والالتهابات، والحفاظ على الضوافر صحية.

المكونات:

- ١/٢ كوباية ماية دافية.

- معلقة صغيرة زيت زيتون.

- معلقة صغيرة عسل.

- كام نقطة من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام:

١- امزجي كل المكونات في طبق.

٢- انقعي ضوافرك في الخليط لمدة من ١٠ - ١٥ دقيقة.

٣- محلول لتقوية الاظافر:

المكونات:

- كوباية ماية سخنة.

- معلقة صغيرة من زيت اللافندر.

- ١/٢ معلقة صغيرة روزماري مجفف.

- معلقة صغيرة عصير ليمون.

- معلقة صغيرة زيت زيتون.

- ٤ نقط من زيت فيتامين E.

- شرايح ليمون طازة (اختياري).

طريقة التحضير والاستخدام:

١- سخني الماية لحد ما تقرب لدرجة الغليان.

٢- ضيفي زيت اللافندر والروزماري في طبق كبير وضيفي عليها الماية السخنة وسيبيها لمدة ١٥ - ٢٠ دقيقة او لحد ما تبرد بشكل كافي وتقدري تنقعي ايدك فيها (لازم الخليط يبقى دافي شوية مش بارد).

٣- ضيفي عصير الليمون، وزيت الزيتون، وزيت فيتامين E وشرايح الليمون، واخلطي المكونات مع بعض كويس.

٤- انقعي ضوافرك في الخليط وسيبيها منقوعة لمدة ٥ - ١٠ دقايق.

٤- محلول لتبييض الاظافر:

المحلول بيساعد على ازالة البقع وتفتيح لون الضوافر.

المكونات:

- كوباية ماية دافية.

- معلقتين كبار من صودا الخبز.

- معلقة كبيرة ماية اكسجين.

- معلقة كبيرة عصير ليمون.

- معلقة صغيرة زيت زيتون (اختياري).

طريقة التحضير والاستخدام:

١- اخلطي كل المكونات مع بعض في طبق صغير.

٢- انقعي ضوافرك في المحلول لمدة من ١٠ - ١٥ دقيقة. Nail Soak

- نصايح لاستخدام محاليل نقع الاظافر بفعالية:

- استخدمي محاليل نقع الاظافر مرة او مرتين في الاسبوع، وللاظافر الجافة زودي عدد مرات الاستخدام.

- اتجنبي الافراط في استخدام المواد القاسية او التقنيات لمنع ضعف الاظافر.

- يفضل نقع الاظافر لمدة ١٠ - ١٥ دقيقة في كل مرة، وبعدها حطي مرطب او زيت للجلد اللي حوالين الضوافر.

- لو بشرتك حساسة، استخدمي مكونات لطيفة، مضادة للحساسية ومرطبة، وراقبي درجة حرارة النقع ومدته.

- اختبري المكونات على جزء صغير من الجلد قبل استخدامها.

- نصايح اضافية للعناية بالاظافر:

- النظام الغذائي المتوازن من اكتر الطرق الفعالة لتحسين صحة الضوافر والحفاظ عليها، عناصر زي البيوتين، فيتامين ب ١٢، الحديد، المغنيسيوم، البروتين، فيتامين سي، الزنك، وغيرها من المعادن اللي بتضمن قوة الاظافر.

- يفضل قص الضوافر او بردها بانتظام، ده بيساعد على نموها بشكل سليم ومنتظم، وبيحافظ على قوتها وبيحميها من التشقق.

- للحفاظ على الضوافر قوية وصحية، احرصي على ترطيب المنطقة اللي حوالين الضوافر يوميا.