العرجون رئيسا للجنة الحكام بالمغرب بعد حكم نهائى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 30 أكتوبر 2026 05:13 مساءً - أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم تعيين الحكم الدولي السابق عبد الرحيم العرجون مديرا تقنيا وطنيا للتحكيم، خلفا لرضوان جيد، في إطار خطة الاتحاد لإجراء تغييرات داخل منظومة التحكيم وتطوير أداء الحكام خلال المرحلة المقبلة.

العرجون يتولى رئاسة لجنة الحكام بالمغرب

وأوضح الاتحاد المغربي، في بيان رسمي، أن رضوان جيد سيتولى مهمة الإشراف على برامج تكوين الحكام والتكوين المستمر، مستفيدا من الخبرات التي اكتسبها خلال مسيرته التحكيمية على المستويين القاري والدولي، بينما سيتولى العرجون مسؤولية الإدارة التقنية الوطنية للتحكيم.

وجاء في بيان الاتحاد المغربي: «في إطار جهودها الرامية إلى ضخ دماء جديدة في منظومة التحكيم الوطني، وتعزيز آليات تطويره والارتقاء بمستواه، تعلن العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عن تعيين عبد الرحيم العرجون مديرا تقنيا وطنيا للتحكيم خلفا لرضوان جيد، الذي أسندت إليه مهمة الإشراف على التكوين والتكوين المستمر للحكام، بالنظر إلى التجربة المهنية والخبرة التي راكمها في مجال التحكيم قاريا ودوليا».

ويأتي هذا التغيير في إطار إعادة توزيع المسؤوليات داخل منظومة التحكيم المغربي، حيث سيتولى العرجون الجوانب الفنية والإدارية المتعلقة بالتحكيم، فيما سيتركز دور رضوان جيد على إعداد الحكام وتطوير قدراتهم من خلال برامج التكوين المستمر.

مسيرة حافلة لعبد الرحيم العرجون في الملاعب الأفريقية

ويبلغ عبد الرحيم العرجون من العمر 63 عاما، وسبق له العمل حكما خلال الفترة من 1994 وحتى 2008، وامتلك خبرات تحكيمية واسعة من خلال مشاركاته في عدد من البطولات الدولية والقارية.

العرجون أدار نهائي الأهلي والنجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا

ومن أبرز المحطات في مسيرة عبد الرحيم العرجون، إدارته مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2005، والتي جمعت الأهلي المصري بالنجم الساحلي التونسي، كما تولى إدارة مباراة الإياب في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2007 بين الفريقين نفسيهما، والتي أقيمت في القاهرة وشهدت جدلا تحكيميا واسعا، لتظل واحدة من أبرز المواجهات التي ارتبط اسمه بها خلال مسيرته في الملاعب الأفريقية.

ويأمل الاتحاد المغربي لكرة القدم أن تسهم التغييرات الجديدة في تطوير منظومة التحكيم، ورفع كفاءة الحكام، وتعزيز برامج إعدادهم وتأهيلهم بما يتماشى مع تطلعات الكرة المغربية خلال الفترة المقبلة.

بيان الاتحاد المغربي لكرة القدم