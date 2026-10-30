الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 30 أكتوبر 2026 03:29 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، حيث يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة إلى بارد ليلًا وفي الصباح الباكر.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الحرارة العظمى المتوقعة اليوم فى القاهرة الكبرى 27 درجة، وحذرت هيئة الأرصاد من انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر ، ووجود فرق بين العظمى والصغرى 10 درجات ببعض المناطق .

درجات الحرارة العظمى والصغرى الجمعة 30 أكتوبر

القاهرة

​العظمى 27

​الصغرى 18

​الإسكندرية

​العظمى 25

​الصغرى 18

​الإسماعيلية

​العظمى 28

​الصغرى 17

​مطروح

​العظمى 24

​الصغرى 17

​شرم الشيخ

​العظمى 30

​الصغرى 21

​أسوان

​العظمى 31

​الصغرى 19