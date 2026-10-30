جهود متواصلة للارتقاء بمنظومة النظافة بمركز ومدينة بئر العبد واستمرار حملة التطعيم ضد الحصبة (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 30 أكتوبر 2026 06:29 مساءً -

تواصل معدات مجلس مدينة بئر العبد، حملات النظافة ورفع المخلفات والأتربة بعدد من المناطق والشوارع الحيوية بالمدينة بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق ومديرية الطرق

تنفيذا لتوجيهات اللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء بشأن تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة الشوارع والميادين بتوجيهات محمد علي عيد رئيس مركز ومدينة بئر العبد

وشملت الأعمال حي الغزلان وطريق محطة القطار ومنطقة وسط المدينة بهدف تحسين مستوى النظافة العامة والحفاظ على المظهر الحضاري وتيسير حركة المواطنين

زتابع محمد علي عيد، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة بالمدرسة التجريبية للغات، للاطمئنان على انتظام سير الحملة وتطعيم الأطفال المستهدفين، إلى جانب متابعة أعمال الحملة بأحياء المدينة لضمان وصول التطعيمات إلى الفئات المستهدفة

تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء،

جاءت المتابعة بحضور سالم عابد، مدير الإدارة التعليمية، والأستاذ عبد الهادي، مراقب عام الإدارة الصحية ببئر العبد، والدكتور سلام أبو عمار، رئيس مجلس أمناء المدرسة، والأستاذة فوفو العيادي، مديرة المدرسة.

وتأتي هذه المتابعة في إطار الحرص على دعم جهود الدولة للحفاظ على صحة الأطفال، وتعزيز التنسيق بين الجهات التنفيذية والتعليمية والصحية، لضمان انتظام أعمال الحملة وتحقيق أهدافها، مع استمرار المتابعة الميدانية بمختلف أحياء المدينة.

وأكد محمد علي عيد استمرار المتابعة الميدانية وتكثيف جهود فرق العمل للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تحقيق بيئة نظيفة وآمنة تليق بأهالي مركز ومدينة بئر العبد.