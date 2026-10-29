رأسية عمر الساعي وتصدي مصطفى شوبير يمنحان الأهلي فوزا قاتلا على مودرن سبورت وصدارة الدوري

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 أكتوبر 2026 08:17 مساءً -

انتزع الأهلي فوزا صعبا أمام مودرن سبورت بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، ليواصل الفريق الأحمر نتائجه الإيجابية ويرفع رصيده إلى 20 نقطة.

وسجل عمر الساعي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 17 من الشوط الأول، بينما خطف مصطفى شوبير الأضواء بعدما تصدى لركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، ليحافظ على تقدم الأهلي ويمنحه ثلاث نقاط ثمينة في سباق المنافسة على لقب الدوري.

وبدأ الأهلي المباراة بضغط هجومي بحثا عن تسجيل هدف مبكر، وكاد أشرف بن شرقي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة العاشرة بعدما استقبل عرضية من أحمد عيد وحولها برأسه نحو المرمى، لكن مصطفى مخلوف حارس مودرن سبورت نجح في التصدي للكرة.

واستمر الضغط الأحمر حتى الدقيقة 17، عندما أرسل أحمد سيد زيزو تمريرة متقنة إلى عمر الساعي الذي حولها بضربة رأس رائعة داخل الشباك، معلنا تقدم الأهلي بهدف دون مقابل.

وبعد الهدف حاول مودرن سبورت العودة إلى المباراة وزاد من تحركاته الهجومية، حيث تصدى مصطفى شوبير لمحاولة خطيرة من محمود ممدوح، فيما حصل وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي على بطاقة صفراء بسبب الاعتراض على قرارات الحكم أمين عمر.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول محاولات متبادلة بين الفريقين، وحصل أحمد عيد على بطاقة صفراء بعد تدخل ضد أحد لاعبي مودرن سبورت، لينتهي الشوط بتقدم الأهلي بهدف عمر الساعي.

ومع انطلاق الشوط الثاني واصل الأهلي محاولاته لتعزيز النتيجة، مستفيدا من تحركات أشرف بن شرقي وعمر الساعي، بينما اعتمد مودرن سبورت على الهجمات المرتدة بحثا عن إدراك التعادل.

وأهدر بن شرقي فرصة محققة لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 61 بعدما لم يستغل انفراده بحارس المرمى بالشكل المطلوب، قبل أن يجري الجهاز الفني للأهلي تغييرين بمشاركة حسين الشحات وأحمد نبيل كوكا بدلا من منصف بقرار وأحمد عيد.

واستمرت الفرص المهدرة من جانب الأهلي بعدما فشل زيزو في ترجمة إحدى المحاولات الهجومية إلى هدف، ثم أهدر حسين الشحات فرصة جديدة في الدقيقة 80، لتظل النتيجة معلقة على هدف الساعي.

وشهدت الدقائق الأخيرة أكثر لحظات المباراة إثارة، بعدما احتسب الحكم أمين عمر ركلة جزاء لصالح مودرن سبورت إثر عرقلة أكرم توفيق للاعب آدم رجم داخل منطقة الجزاء.

وتقدم علي فوزي لتنفيذ ركلة الجزاء، لكن مصطفى شوبير نجح في التصدي لها ببراعة وحول الكرة إلى ركلة ركنية، لينقذ الأهلي من هدف التعادل ويحافظ على تقدمه في توقيت حاسم.

ودفع الأهلي بطاهر محمد طاهر وسفيان بنجديدة بدلا من أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي في الدقيقة 88، وسط محاولات أخيرة من الفريقين لتغيير النتيجة، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية معلنا فوز الأهلي بهدف نظيف.

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 20 نقطة من 8 مباريات، بعدما حقق 6 انتصارات وتعادل مرتين أمام المقاولون العرب والقناة، فيما توقف رصيد مودرن سبورت عند 13 نقطة من 8 مباريات، جمعها من 4 انتصارات وتعادل واحد مقابل 3 هزائم.

وخاض الأهلي اللقاء بتشكيل ضم مصطفى شوبير في حراسة المرمى، وأحمد عيد وهادي رياض وياسين مرعي وتوفيق محمد في الدفاع، وأكرم توفيق ومروان عطية وعمر الساعي وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي في الوسط، ومنصف بقرار في الهجوم.

في المقابل، بدأ مودرن سبورت المباراة بمصطفى مخلوف في حراسة المرمى، وخالد رضا وطارق سيد وأحمد يوسف وعلي فوزي في الدفاع، وعبد الرحمن رزق وكامل أحمد وغنام محمد في الوسط، ومحمد مسعد ومحمود ممدوح ووليد مصطفى في الهجوم.