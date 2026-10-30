وزير الخارجية: فخامة الرئيس السيسي يدفع بأولويات الأجندة المصرية في العلاقات مع روسيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 30 أكتوبر 2026 12:29 صباحاً - أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أنّ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على الدفع بأولويات الأجندة المصرية، سواء على مستوى العلاقات الثنائية المصرية الروسية أو مستوى الرؤية المصرية فيما يتعلق بقضية التنمية وأولويات القارة الأفريقية، وذلك خلال القمة الروسية الأفريقية الثالثة.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، على هامش أعمال القمة الروسية الأفريقية الثالثة، أنّه فيما يتعلق بالشق الثنائي، فإن العلاقات الثنائية تنمو بشكل مطرد في كل المجالات، مشيرًا، إلى أن الجانب الروسي حرص خلال القمة على أن يبرز مشروع الضبعة لكل القادة الأفريقية، لأنه مشروع نموذجي فيما يتعلق بالتعاون بين روسيا والدول الأفريقية.

وتابع: "بالتأكيد، كان هناك حديثا مطولا مع فخامة الرئيس بوتين حول العلاقات الاقتصادية والتجارية والزيادة الطفرة الكبيرة في الميزان التجاري بين مصر وروسيا، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكان هناك حديثا مطولا حول الرؤية المشتركة للبلدين فيما يتعلق بالتطورات الخاصة بإيران والقرن الأفريقي وليبيا والسودان، وحرص فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على طرح الرؤية المصرية فيما يتعلق بقضية المياه وأمن وحوكمة البحر الأحمر".

وذكر، أنه فيما يتعلق بالأجندة الأفريقية، فقد حرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على طرح الرؤية المصرية على المستوى العالمي وأهمية الإصلاح في مجلس الأمن وتوسيعه وإصلاح الأمم المتحدة بما يتناسب مع التطورات التي تحدث على أرض الواقع والعمل على إزالة الغبن وعدم العدالة التاريخية فيما يتعلق بالتمثيل الأفريقي في الأمم المتحدة، وتحديدا في مجلس الأمن.

وأشار، إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحدث عن إعادة هيكلة النظام المالي العالمي وجعل مؤسسات بيرتون وودز أكثر ديموقراطية وأهمية توفير التمويل الميسر للدول الأفريقية، كما تحدث عن قضية المديونية.