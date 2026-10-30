أخبار اليمن : 27 شهيداً و18 جريحاً خلال 24 ساعة

27 شهيداً و18 جريحاً خلال 24 ساعةأكدت وزارة الصحة والبيئة أن حصيلة ضحايا غارات طيران العدو السعودي على الأعيان المدنية والخدمية في محافظتي الجوف وتعز خلال أقل من 24 ساعة بلغت 45 شهيدًا وجريحًا.

وأوضحت الوزارة، في بيان صادر عنها، أن الغارات أسفرت عن استشهاد 27 مواطنًا، بينهم نساء وأطفال، وإصابة 18 آخرين، معظمهم بجروح خطيرة.

وأكد البيان أن استهداف المدنيين والأسواق والمرافق الخدمية يمثل جرائم حرب ممنهجة، ويعكس سياسة لإرهاب السكان المدنيين، في انتهاك صارخ للمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.