فخامة الرئيس السيسي يصل إلى بودابست في زيارة رسمية للمجر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 30 أكتوبر 2026 12:29 صباحاً -

وصل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مطار فيرنز ليست الدولي بالعاصمة المجرية بودابست، في مستهل زيارة رسمية إلى المجر، وذلك عقب مغادرته العاصمة الروسية موسكو.

وكان في استقبال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدى وصوله بالينت روف نائب رئيس الوزراء المجري ووزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء، والسفيرة ريتا هيرينتشار سفيرة المجر لدى القاهرة، إلى جانب السفير أحمد فهمي سفير جمهورية مصر العربية لدى المجر وأعضاء السفارة المصرية في بودابست.

وشهدت مراسم الاستقبال حضور مبعوث الأزهر الشريف وأسقف وسط أوروبا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وراعي الكنيسة القبطية في بودابست، بالإضافة إلى الرئيس الفخري للجالية المصرية في المجر ورئيس مجلس إدارة رابطة الجالية المصرية هناك.

وتأتي زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المجر عقب مشاركته في القمة الروسية الأفريقية الثالثة بالعاصمة موسكو، والتي شهدت مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تناولت تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية.