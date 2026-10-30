الأوقاف تفتتح 16 مسجدا اليوم فى 10 محافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 30 أكتوبر 2026 01:21 مساءً - أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 16 مسجدًا اليوم الجمعة، الموافق 30 أكتوبر 2026، في 10 محافظات، ضمن خطتها المتواصلة لإعمار بيوت الله عز وجل، وتطوير المساجد ورفع كفاءتها، بما يوفر بيئة إيمانية مناسبة للمصلين، ويعزز دور المساجد في أداء رسالتها الدينية والفكرية والمجتمعية.

وأوضحت الوزارة أن المساجد المقرر افتتاحها تشمل مسجدين جديدين، و8 مساجد شهدت أعمال الإحلال والتجديد، و6 مساجد خضعت لأعمال الصيانة والتطوير، في إطار جهودها للارتقاء ببيوت الله ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا، وتوفير أفضل الظروف للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية.

افتتاح 348 مسجدًا منذ يوليو 2026

وأكدت وزارة الأوقاف أن إجمالي عدد المساجد التي جرى افتتاحها منذ الأول من يوليو 2026 حتى الآن بلغ 348 مسجدًا، منها 227 مسجدًا بين الإنشاء الجديد والإحلال والتجديد، و121 مسجدًا شهدت أعمال الصيانة والتطوير.

وأضافت أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه من المساجد على مستوى الجمهورية منذ يوليو 2014 بلغ 15 ألفًا و27 مسجدًا، بتكلفة إجمالية تُقدَّر بنحو 29 مليارًا و507 ملايين جنيه، بما يعكس حجم الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للمساجد، والحفاظ على جاهزيتها لأداء رسالتها الدينية.

المنوفية والبحيرة.. إحلال وتجديد وصيانة المساجد

وشملت قائمة المساجد المقرر افتتاحها بمحافظة المنوفية إحلال وتجديد مسجد سيدي يعقوب بقرية قويسنا البلد، بمركز قويسنا، إلى جانب صيانة وتطوير مسجد أحمد الحلبي بقرية البتانون، بمركز شبين الكوم.

وفي محافظة البحيرة، تتضمن الأعمال إحلال وتجديد مسجد عزبة خرستو بقرية الهلباوي في سيدي غازي، بمركز كفر الدوار، ومسجد القطاوي بعزبة القطاوي، بمركز المحمودية.

كما تشهد محافظة سوهاج إحلال وتجديد المسجد الكبير بنجع حرب، بقرية الخيام، بمركز دار السلام، فيما تشمل الأعمال بمحافظة المنيا إحلال وتجديد مسجد التقوى بعزبة علي حسن، بقرية كفر لبس، ومسجد الفتح بعزبة الأوقاف، بقرية سفاي، وكلاهما بمركز أبو قرقاص.

مسجدان جديدان في أسوان والأقصر

وفي إطار التوسع في إنشاء المساجد الجديدة، تشهد محافظة أسوان افتتاح مسجد الإيمان بعزبة حسب النبي، بقرية المحاميد، بمركز إدفو، بعد الانتهاء من أعمال إنشائه وبنائه.

كما تشهد محافظة الأقصر افتتاح مسجد راشد آدم بقرية الدير، بمركز إسنا، بعد الانتهاء من أعمال الإنشاء والبناء، بما يسهم في توفير دور عبادة للمواطنين وتيسير أداء الشعائر الدينية.

وفي محافظة الغربية، تتضمن الافتتاحات إحلال وتجديد مسجد العامر بذكر الله بقرية شندلات، بمركز السنطة، ومسجد الشوافعية بمدينة المحلة الكبرى.

صيانة وتطوير المساجد في بني سويف والجيزة والشرقية

وتضم قائمة المساجد التي شهدت أعمال الصيانة والتطوير بمحافظة بني سويف مسجد الرحمن بكفر جمعة، بمركز ببا، والمسجد الكبير بقرية تلت، بمركز الفشن.

وفي محافظة الجيزة، تشمل الأعمال صيانة وتطوير مسجد نصر الدين بأول شارع الهرم، ومسجد الشيخ عتمان بقرية الشيخ عتمان، بمركز الحوامدية.

كما تتضمن الافتتاحات بمحافظة الشرقية صيانة وتطوير المسجد البحري بقرية تل روزن، بمركز بلبيس.

الأوقاف: تطوير المساجد ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا

وأكدت وزارة الأوقاف أن افتتاح المساجد الجديدة، إلى جانب أعمال الإحلال والتجديد والصيانة والتطوير، يأتي في إطار خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل، والاهتمام بتهيئتها بما يليق بمكانتها الدينية، ويحقق الراحة للمصلين.

وشددت الوزارة على استمرار جهودها لتطوير المساجد في مختلف المحافظات، بما يعزز دورها في نشر الفكر الوسطي المستنير، وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية، إلى جانب العناية بعمارة بيوت الله ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.