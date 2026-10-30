طقس اليوم.. انخفاض بالحرارة وفرص أمطار وشبورة والصغرى بالقاهرة 18 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 30 أكتوبر 2026 01:21 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 انخفاضا بالحرارة وطقسا مائلا للحرارة إلى حار نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حارا على جنوب الصعيد، مائلا للبرودة إلى بارد ليلاً وفي الصباح الباكر.

الظواهر الجوية الجمعة 30 أكتوبر 2026

- ​شبورة مائية (من 4: 9 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

- ​فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً (بنسبة حدوث 30% تقريباً) على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

​- فرص ضعيفة جداً لأمطار خفيفة (بنسبة حدوث 10% تقريباً) على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد مناطق من (حلايب - شلاتين) على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى الجمعة 30 أكتوبر

القاهرة

​العظمى 27

​الصغرى 18

​الإسكندرية

​العظمى 25

​الصغرى 18

​الإسماعيلية

​العظمى 28

​الصغرى 17

​مطروح

​العظمى 24

​الصغرى 17

​شرم الشيخ

​العظمى 30

​الصغرى 21

​أسوان

​العظمى 31

​الصغرى 19