لانا بدفان: التعاون الروسي المصري نموذجًا للشراكة القائمة على المصالح المتبادلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 أكتوبر 2026 09:33 مساءً - قالت لانا بدفان، الباحثة في العلاقات الدولية، إن التعاون الروسي الأفريقي يقوم على المصالح المشتركة والمتبادلة، في ظل حاجة الدول الأفريقية إلى تنويع شركائها الدوليين والإقليميين، موضحة أن مجالات التعاون مع روسيا تشمل توفير المواد الغذائية، ودعم البحث العلمي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب إمكانية إنتاج الأدوية واللقاحات الروسية داخل الدول الأفريقية.

وأضافت في لقاء مع الإعلامية رغدة منير، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ التعاون الروسي المصري يشمل مشروعات اقتصادية وتكنولوجية كبرى، من بينها محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية بمحور قناة السويس، مؤكدة أن الشراكة بين البلدين لم تعد تقتصر على إمدادات الغذاء، بل امتدت إلى التكنولوجيا المتقدمة والتقنيات الصناعية، بما يدعم تطوير القدرات الصناعية المصرية خلال السنوات المقبلة.

وأوضحت بدفان أن التعاون المصري الروسي يتضمن أيضًا الاستخدام السلمي للطاقة النووية وتوظيف التقنيات المرتبطة بها في تطوير الصناعة، مشيرة إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت تطورًا في مجالات الشراكة الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية.

ولفتت إلى أن الدول الأفريقية لا تزال بحاجة إلى تأمين إمدادات الغذاء والحبوب وتطوير البنية التحتية، بما يفتح مجالات إضافية للتعاون الروسي مع القارة.