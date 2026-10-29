أخبار مصرية

الداخلية تكشف تفاصيل بث لقطات خارجة على شاشة إعلانات بالجيزة: اختراق إلكتروني لشركة دولية طال عدة دول

0 نشر
0 تبليغ

الداخلية تكشف تفاصيل بث لقطات خارجة على شاشة إعلانات بالجيزة: اختراق إلكتروني لشركة دولية طال عدة دول

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 أكتوبر 2026 10:29 مساءً - بتاريخ اليوم 29 الجارى، رصدت المتابعة الأمنية وجود إختراق بشاشة إعلانات بأحد الطرق بالجيزة وبث بعض اللقطات الخارجة عليها.

 

وبالفحص تبين أن اللافتة الخاصة بإحدى شركات الإعلان المتعاقدة مع شركة دولية لبث إعلاناتها على شاشاتها إلكترونيا، وتعرض موقع الشركة الدولية على شبكة الإنترنت للإختراق الإلكترونى، وبث هذه اللقطات على شاشة الإعلان المشار إليها وشاشات مماثلة بعدة دول بذات التوقيت، وقامت الشركة من جانبها بإتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لإيقاف البث على الشاشات التابعة لها لحين التعامل مع الإختراق وإعادة البث الطبيعى مرة أخرى.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا