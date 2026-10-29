الغاز في أوروبا يتجاوز 100 يورو

الغاز في أوروبا يتجاوز 100 يوروارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا خلال تعاملات اليوم، إلى 100 يورو لكل ميجاوات/ساعة، لأول مرة منذ حوالي 4 سنوات، مما يثير المخاوف من تجدد أزمة الطاقة في الوقت الذي تدخل فيه أوروبا موسم ذروة الطلب على الطاقة خلال فصل الشتاء، في ظل مستويات مخزونات منخفضة من الغاز.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن أسعار العقود الآجلة للغاز ارتفعت بنسبة 4.1% لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ ديسمبر الماضي، وبزيادة نسبتها أكثر من 200% عن مستوياتها قبل نشوب الحرب في الشرق الأوسط في 28 فبراير الماضي.

وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب، أضافت أكثر من 100 مليار يورو إلى فاتورة استيراد الوقود الأحفوري لأوروبا، مع استمرار مخزونات الغاز عند مستويات منخفضة، وخطر تداعيات ارتفاع الأسعار على الاقتصاد الأوروبي ككل.

ووصل سعر الغاز الطبيعي في العقود الآجلة الهولندية القياسية للسوق الأوروبية إلى 100.45 يورو لكل ميجاوات/ ساعة.

ورغم الارتفاع الأخير ما زالت الأسعار أقل من أعلى مستوياتها التي سجلتها بعد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث وصلت إلى 345 يورو لكل ميجاوات/ ساعة في مارس 2022.