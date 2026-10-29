أخبار اليمن : عـاجـل.. ناشئو اليمن في نصف نهائي كأس الخليج

عـاجـل.. ناشئو اليمن في نصف نهائي كأس الخليجحجز منتخب اليمن للناشئين بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج تحت 17 عاماً لكرة القدم، بعدما تغلب على نظيره الكويتي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم في الجولة الرابعة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

سجل ياسين الشرفي هدفي الأحمر الصغير في الدقيقتين 70 و80.

وبهذا الفوز، رفع منتخبنا الوطني رصيده إلى 7 نقاط لينتزع وصافة المجموعة ويبلغ المربع الذهبي برفقة المنتخب المصري الذي احتل المركز الأول برصيد 9 نقاط، بينما ودعت منتخبات الكويت والعراق والسعودية البطولة.

ويلتقي الأحمر اليمني في الدور نصف النهائي نظيره الإماراتي متصدر المجموعة الأولى يوم الأحد المقبل، بينما يواجه المنتخب المصري نظيره الصيني.