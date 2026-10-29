قناة إسرائيلية : تقديرات بتكليف آيزنكوت أولا بتشكيل الحكومة الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 أكتوبر 2026 11:17 صباحاً - أفادت القناة 13 العبرية، صباح اليوم الخميس، بأن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد يكلّف رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة، في ظل تقديرات تشير إلى أن القرار سيستند إلى عدد التوصيات التي سيحصل عليها المرشحون من الأحزاب خلال الجولة الأولى من المشاورات.

وبحسب القناة، فإن عدد التوصيات الحزبية سيكون عاملًا مؤثرًا في قرار هرتسوغ بشأن هوية المرشح الذي سيحصل على التكليف.

وأضافت أن تكليف آيزنكوت، في حال حدوثه، قد يتيح له تولّي إدارة الكنيست واللجنة المنظمة، والعمل على تشكيل الحكومة المقبلة.

في المقابل، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية فرز 98.6% من أوراق الاقتراع، باستثناء المظاريف المزدوجة، مشيرة إلى أن عدد الأصوات الصحيحة بلغ 5,168,955 صوتا، مقابل 22,957 صوتا باطلا.

وعقب فرز 91% من الأصوات تقدم الموحدة بمقعد إضافي على حساب القائمة المشتركة، فيما حافظ معسكر نتنياهو على 53 مقعدًا، مقابل 48 مقعدًا لمعسكر آيزنكوت، و19 مقعدا للأحزاب العربية.

وبحسب النتائج، يحصل الليكود على 26 مقعدا، و"يشار" على 21 مقعدا، وتحالف "بياحد" على 12 مقعدا، فيما تحصد القائمة المشتركة 11 مقعدا، والموحدة 8 مقاعد، وكذلك الديمقراطيون 8 مقاعد.

كما تحصل كل من يهدوت هتوراه ويسرائيل بيتينو وشاس وعوتسما يهوديت على 7 مقاعد لكل منها، فيما تحصد قائمة الصهيونية الدينية وزيهوت 6 مقاعد.



