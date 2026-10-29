داخل جركن أزرق بقطار أسوان.. ضبط 30 تمساحا صغيرا قبل تهريبها إلى الإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 أكتوبر 2026 12:33 صباحاً -

أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة ضبط 30 تمساحا صغيرا داخل قطار قادم من أسوان ومتجه إلى الإسكندرية، أثناء محاولة تهريبها داخل جركن بلاستيكي بمحطة السكك الحديدية في أسيوط، وجرى تسليمها إلى محمية وادي الأسيوطي لحمايتها تمهيدا لإعادتها إلى بيئتها الطبيعية ببحيرة ناصر.

وأوضحت الوزارة أن أطوال التماسيح المضبوطة تتراوح بين 20 و25 سنتيمترا، حيث عثرت عليها الجهات المعنية داخل جركن أزرق كبير موضوع داخل حقيبة حافظة بحوزة فني تكييف، وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ضرورة تكثيف جهود حماية الحياة البرية والحفاظ على التنوع البيولوجي، والتصدي لعمليات الاتجار غير المشروع بالكائنات البرية، مع الالتزام بالضوابط القانونية والبيئية عند التعامل مع الحيوانات المضبوطة.

وشددت الوزيرة على أهمية توفير الرعاية المناسبة للتماسيح الصغيرة والتأكد من سلامتها وقدرتها على العودة إلى موائلها الطبيعية، بما يسهم في حماية الثروات الطبيعية والحفاظ على استدامة النظم البيئية.

من جانبه، أوضح المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة أن إدارة محمية وادي الأسيوطي تلقت إخطارا هاتفيا بشأن ضبط التماسيح بمحطة قطارات أسيوط، وعلى الفور صدرت توجيهات بتشكيل لجنة متخصصة من قطاع المحميات الطبيعية لمتابعة الواقعة والتنسيق مع الجهات المختصة.

وأضاف أن اللجنة تولت استلام التماسيح المضبوطة عقب صدور تأشيرة النيابة المختصة بشأن إعادتها إلى بحيرة ناصر بمحافظة أسوان، حيث جرى نقلها إلى محمية وادي الأسيوطي والتحفظ عليها بصورة آمنة لحين استكمال إجراءات إعادتها.

وأشار رئيس جهاز شئون البيئة إلى توفير التغذية والرعاية اللازمة للتماسيح داخل المحمية، مع متابعة حالتها للتأكد من قدرتها على مواصلة حياتها بصورة طبيعية قبل نقلها إلى موطنها الأصلي في بحيرة ناصر.