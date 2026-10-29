فخامة الرئيس السيسي يستقبل العام المدير للوكالة الحكومية الروسية للطاقة النووية في موسكو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 أكتوبر 2026 12:29 مساءً - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالعاصمة الروسية موسكو، السيد أليكسي ليخاتشوف، المدير العام للوكالة الحكومية الروسية للطاقة النووية (روس أتوم)، وذلك على هامش مشاركة سيادته في أعمال القمة الروسية – الأفريقية الثالثة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس استهل اللقاء بالإعراب عن التقدير للتعاون مع شركة "روس أتوم" لإنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، مؤكداً سيادته أهمية هذا المشروع، الذي يأتي في إطار حرص مصر على زيادة إنتاج الطاقة المتجددة لرفع مساهمتها في إجمالي مزيج الطاقة، وبما يلبي احتياجات الدولة المصرية من الكهرباء والطاقة. وشدد السيد الرئيس على أهمية التنسيق المشترك لتنفيذ المشروع وفقًا للأطر الزمنية المحددة، معرباً سيادته كذلك عن تقدير مصر لأهمية المشروع، وما تحقق من تقدم ملموس في تنفيذه بمختلف مراحله.

وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن السيد أليكسي ليخاتشوف أعرب، من جانبه، عن تقديره العميق للتعاون مع مصر في مجال إنشاء محطة الطاقة النووية بالضبعة، وللدعم الذي تلقاه الشركة في هذا الصدد، مؤكداً حرص الشركة على بذل أقصى ما لديها من جهد لتنفيذ المشروع على الوجه الأكمل، مستعرضاً الموقف التنفيذي للمشروع، وما تم إنجازه في مختلف مراحل التنفيذ حتى الآن.