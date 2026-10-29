أخبار مصرية

فخامة الرئيس السيسي يغادر موسكو متوجها إلى بودابست في زيارة رسمية للمجر

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فخامة الرئيس السيسي يغادر موسكو متوجها إلى بودابست في زيارة رسمية للمجر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 أكتوبر 2026 09:33 مساءً -  

غادر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الروسية موسكو اليوم متوجها إلى العاصمة المجرية بودابست في زيارة رسمية إلى المجر، وذلك عقب انتهاء زيارته إلى روسيا.

 

وكان في وداع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار موسكو نائب وزير الخارجية الروسي بوريسينكو حورجى، والسفير حمدي شعبان سفير جمهورية مصر العربية لدى روسيا الاتحادية، إلى جانب عدد من أعضاء السفارة المصرية في موسكو.

 

وتأتي زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المجر عقب مشاركته في القمة الروسية الأفريقية الثالثة، التي شهدت لقاءه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإجراء مباحثات تناولت العلاقات الثنائية وعددا من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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