ببطاقة الرقم القومي.. دخول مراكز الشباب مجانا لمن تجاوزوا 60 عاما بدءا من أول نوفمبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 أكتوبر 2026 10:29 مساءً -

أعلن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة إصدار قرار بالسماح للمواطنين الذين تجاوزوا سن الستين بدخول مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية في جميع محافظات الجمهورية مجانا، اعتبارا من الأول من نوفمبر 2026، دون تحصيل أي رسوم، مع الاكتفاء بتقديم بطاقة الرقم القومي لإثبات السن.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي ضوء ما جرى طرحه خلال جلسات منتدى مصر 2026، وما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن إتاحة الفرصة أمام كبار السن للاستفادة من خدمات مراكز الشباب دون مقابل.

وأكد جوهر نبيل أن الوزارة تعمل على تطوير دور مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية، بما يتجاوز مجرد تقديم الخدمات والأنشطة إلى تحقيق تأثير مجتمعي ملموس، من خلال توسيع قاعدة المستفيدين وإتاحة المرافق أمام مختلف الفئات العمرية.

وأشار الوزير إلى أن دمج كبار السن في الأنشطة المجتمعية وتقدير إسهاماتهم يمثلان واجبا وطنيا وإنسانيا، مؤكدا أن هذه الفئة تمتلك خبرات وتجارب ممتدة تستحق التقدير والاستفادة منها داخل المؤسسات المجتمعية.

وشدد على أن مراكز الشباب ليست مقتصرة على فئة عمرية بعينها، وإنما تمثل مساحات مفتوحة لمختلف الأجيال، وتسهم في تعزيز التواصل المجتمعي وتحسين جودة الحياة، بما يضمن مشاركة كبار السن في الأنشطة المتاحة والاستفادة من الخدمات المقدمة.

ووجه وزير الشباب والرياضة جميع المديريات التابعة للوزارة في المحافظات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار اعتبارا من أول نوفمبر، مع التأكيد على حسن استقبال كبار السن وتقديم التسهيلات المناسبة لهم داخل مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية.

وأكد جوهر نبيل ضرورة توفير تجربة مناسبة لكبار السن داخل المراكز، بما يعكس تقدير الدولة لدورهم في المجتمع ويعزز مشاركتهم في الأنشطة المجتمعية المختلفة.