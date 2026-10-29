توافد القادة الأفارقة إلى مقر انعقاد القمة الروسية الأفريقية فى موسكو

القمة الروسية الأفريقية تبحث تعزيز التعاون المشترك

وتأتي القمة في إطار الجهود الرامية إلى توطيد الشراكة بين روسيا والدول الأفريقية، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والبنية التحتية، إلى جانب بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتشكل القمة فرصة للقادة الأفارقة والمسؤولين الروس لتبادل الرؤى بشأن مستقبل العلاقات بين الجانبين، واستكشاف فرص جديدة للتعاون بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز المصالح المشتركة.

موسكو تستضيف مباحثات حول مستقبل العلاقات الروسية الأفريقية

ومن المتوقع أن تتناول المباحثات سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز الشراكات في المجالات الاستراتيجية، فضلا عن مناقشة دور الدول الأفريقية في القضايا الدولية، في ظل التحولات التي يشهدها النظام العالمي.

وتعكس مشاركة القادة والمسؤولين الأفارقة أهمية العلاقات الروسية الأفريقية، وحرص الجانبين على مواصلة الحوار وتطوير مسارات التعاون بما يخدم مصالح شعوب القارة الأفريقية وروسيا.