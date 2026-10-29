عون خلال لقائه خمسة نواب فرنسيين : لا حلول مستدامة بالحرب بل بالتفاوض

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 أكتوبر 2026 10:25 صباحاً - أكد الرئيس اللبنانى جوزيف عون أن لبنان متمسك ببقاء اليونيفيل في الجنوب أو بإحلال قوات أوروبية مكانها تكون نواة لقوات من دول صديقة ترغب في مساعدة لبنان في تحقيق الأمن بالجنوب.

وشدد عون، خلال لقائه خمسة نواب فرنسيين من مجموعة دراسات مسيحيي الشرق، على أنه لا حلول آمنة ومستدامة من خلال الحرب بل من خلال التفاوض الدبلوماسي، لأن الحروب لا يمكن أن تحقق أي نتيجة عملية بل تدمر وتشرد وتخلف قتلى وجرحى ولا تنهي الصراعات، ووحده التفاوض الدبلوماسي يمكن أن يحقق الأمان للدول والشعوب.

وأكد أن الدولة ساهرة على سلامة أبناء القرى الجنوبية الحدودية الصامدين في منازلهم وممتلكاتهم، وتعمل مع المنظمات الإنسانية واليونيفيل والجيش اللبنانى على تأمين كل مقومات الصمود الصحية والتربوية والغذائية لهم إلى حين زوال الاحتلال الإسرائيلي.

وفي ما يتعلق بالوجود المسيحي، أكد عون أنه لا خطر على الوجود المسيحي في لبنان، وأن ما حصل في عدد من الدول المجاورة لا يمكن أن يتكرر فيه، فالمسيحيون يشكلون مع إخوتهم المسلمين نموذجا فريدا.

وقال إن لبنان رسالة للحرية والتعددية في المنطقة والعالم ولا يمكن أن يحيا من دون جناحيه المسيحي والمسلم، فإذا فقد جناحه المسيحي فإن التطرف هو البديل وسيمتد إلى أوروبا، وإذا فقد جناحه المسلم لأي سبب فإن الاعتدال سيفقد.

وأضاف أن التعايش الإسلامي المسيحي في لبنان ليس مجرد صيغة سياسية فرضتها الظروف بل خيار وطني وحضاري وتجربة إنسانية أثبتت أن التنوع مصدر قوة وأن الاختلاف لا يتناقض مع الوحدة بل يغنيها، مشددا على أن الوحدة بين المسيحيين والمسلمين شرط أساسي لحماية لبنان واستقراره وصمام أمان في مواجهة الفتنة.