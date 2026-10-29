أخبار اليمن : 186 شهيداً وجريحاً بالعدوان على الجوف

186 شهيداً وجريحاً بالعدوان على الجوفأكد المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة الدكتور أنيس الأصبحي ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان السعودي على سوق الحزم بمحافظة الجوف، اليوم، إلى 14 شهيداً، بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان، وإصابة 15 مواطناً، بينهم نساء وأطفال.

وأوضح الأصبحي في تصريح صحفي، أن الحصيلة التراكمية للشهداء والجرحى جراء تصعيد العدو السعودي في محافظة الجوف ارتفعت إلى 186 شهيداً وجريحاً، منهم 100 شهيد و86 جريحاً.

واعتبر استهداف الأبرياء والمناطق المأهولة بالسكان والمنشآت الخدمية والتجارية انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وجريمة تضاف إلى سجل الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب اليمني، مؤكداً أن استمرار هذه الجرائم يعكس نهجاً ممنهجاً في استهداف المدنيين وتفاقم معاناتهم الإنسانية.

