فخامة الرئيس السيسى يصل مقر القمة الروسية الأفريقية الثالثة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 أكتوبر 2026 12:29 مساءً - وصل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر انعقاد القمة الروسية الأفريقية الثالثة في العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في أعمال القمة التي تجمع القادة والمسؤولين من روسيا والدول الأفريقية، لبحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات.

القمة الروسية الأفريقية تستهدف تعزيز الشراكة بين الجانبين

وتناقش القمة الروسية الأفريقية سبل تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين روسيا والدول الأفريقية، وتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والطاقة والبنية التحتية، بما يدعم المصالح المشتركة ويفتح آفاقا جديدة للشراكة بين الجانبين.

تأتي مشاركة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع روسيا والدول الأفريقية، ودعم الجهود الرامية إلى توسيع مجالات التعاون المشترك، بما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

مباحثات لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي

وتوفر القمة فرصة لتبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية، وبحث التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه الدول الأفريقية، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز دور القارة في النظام الدولي ودعم الشراكات التي تحقق المصالح المشتركة.