أخبار اليمن : قدامى اليمن يخسر أولى مبارياته بكأس الخليج

قدامى اليمن يخسر أولى مبارياته بكأس الخليج
خسر منتخب اليمن لقدامى اللاعبين أولى مبارياته في النسخة الثانية من بطولة كأس الخليج لكرة القدم، أمام نظيره الإماراتي 0-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.
وسُجل هدفي المنتخب الاماراتي على مدار شوطي المباراة، فيما لم يتمكن منتخبنا من استغلال بعض الفرص التي أتيحت له خلال المباراة.
وفي بقية نتائج البطولة، استهل المنتخب القطري مشواره بالفوز على نظيره البحريني بهدفين دون مقابل، ضمن المجموعة الثانية، فيما شهدت المجموعة الأولى تعادل السعودية والكويت بهدف لكل منهما، بينما حقق المنتخب العراقي فوزاً عريضاً على نظيره العماني بنتيجة 5-0.
ويواصل منتخب اليمن مشواره في البطولة بلقاء نظيره القطري، يوم غدٍ السبت، بينما يلعب العراق مع الكويت في المواجهة الثانية.
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