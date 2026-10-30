أخبار اليمن : الشريف يعزي الدكتور محمد القاسمي بوفاة والده

الشريف يعزي الدكتور محمد القاسمي بوفاة والده
بعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة إلى الدكتور محمد قايد ناصر القاسمي عضو اللجنة الدائمة، وإخوانه، في وفاة والدهم الحاج قايد ناصر محمد القاسمي، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.
مشيداً بمناقب الفقيد وإسهاماته في خدمة المجتمع، ومعبِّراً باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة لأبناء الفقيد وأسرته وكافة آل القاسمي بمديرية المفتاح محافظة حجة في هذا المصاب.
وابتهل الأمين العام المساعد إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون ".
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