مواعيد مباريات الدوري المصري بعد تطبيق التوقيت الشتوي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 30 أكتوبر 2026 01:21 مساءً - تستمر مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز، كما هي في الجدول المعلن دون تغيير بعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، حيث أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة استمرار إقامة المباريات في المواعيد المقررة سابقاً.

وتقام مباريات الدوري المصري كما هي في تمام الساعة الخامسة والثامنة بعد تطبيق التوقيت الشتوي .

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

بترول أسيوط X الجونة – 5 مساء – On Sport Max

الاتحاد X الجيش – 8 مساء - On Sport

القناة X الشرقية إنبي – 8 مساء - On Sport Plus