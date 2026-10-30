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مواعيد مباريات الدوري المصري بعد تطبيق التوقيت الشتوي

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مواعيد مباريات الدوري المصري بعد تطبيق التوقيت الشتوي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 30 أكتوبر 2026 01:21 مساءً - تستمر مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز، كما هي في الجدول المعلن دون تغيير بعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، حيث أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة استمرار إقامة المباريات في المواعيد المقررة سابقاً.

 

 

وتقام مباريات الدوري المصري كما هي في تمام الساعة الخامسة والثامنة بعد تطبيق التوقيت الشتوي .

 

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

بترول أسيوط X الجونة – 5 مساء – On Sport Max

 

الاتحاد X الجيش – 8 مساء - On Sport

 

القناة X الشرقية إنبي – 8 مساء - On Sport Plus

 

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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