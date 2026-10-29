العربية المتحدة: اختراق إلكتروني لإحدى شاشاتنا الإعلانية من جهة مجهولة والتحقيق في ملابسات الواقعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 أكتوبر 2026 07:21 مساءً -

أعلنت شركة العربية المتحدة رصد اختراق إلكتروني غير مصرح به لإحدى شاشاتها الإعلانية من جانب جهة مجهولة، مؤكدة بدء التحقيق في ملابسات الواقعة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضحت الشركة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه جرى إيقاف الشاشة الإعلانية فور اكتشاف الاختراق، في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة لحين استكمال التحقيقات والوقوف على تفاصيل الواقعة.

وأكدت استمرار التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مشددة على التزامها بتطبيق أعلى معايير الأمان والتشغيل في إدارة شاشاتها الإعلانية.

وشددت الشركة على حرصها على منع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلا، مع اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة تشغيل الشاشات الإعلانية التابعة لها.