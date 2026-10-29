أخبار اليمن : معطى: 21 عملاً مقاوماً بالضفة والقدس خلال يومين

معطى: 21 عملاً مقاوماً بالضفة والقدس خلال يومينأفاد مركز معلومات فلسطين (معطى) ، اليوم الخميس ، بأن الضفة الغربية والقدس المحتلتين شهدتا 21 عملا مقاوما نوعيا وشعبيا خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأوضح، في تقرير إحصائي أن العمليات شملت، إلقاء زجاجة حارقة واحدة، و3 عمليات تصدٍ للمستوطنين، و15 عملية إندلاع مواجهات وإلقاء حجارة، ومظاهرتين.

وذكر أن عمليات المقاومة تلك تركزت في رام الله والقدس ونابلس وقلقيلية والخليل وبيت لحم.

وأضاف المركز أن العملية النوعية تمثلت في إلقاء زجاجات حارقة تجاه طريق استيطاني قرب جسر حلحول شمال الخليل.

ويأتي ذلك في ظل تصعيد العدو الإسرائيلي ومستوطنيه اعتداءاتهم الممنهجة والمستمرة ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس.

