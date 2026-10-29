الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولارتراجع سعر الذهب اليوم مع ارتفاع الدولار، في حين يقيّم المستثمرون إشارات السياسة النقدية الصادرة عن مجلس الاحتياطي الاتحادي ورئيسه كيفن وورش بعد أن أبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير، مع انتظار بيانات تضخم أمريكيّة تصدر لاحقًا اليوم.

وانخفض سعر الذّهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمائة إلى 4039.26 دولار للأوقية (الأونصة) واستقرّت العقود الأمريكيّة الآجلة للذّهب تسليم ديسمبر عند 4051 دولارًا.

وحافظ الدّولار على قوّته مما زاد من تكلفة الذّهب المسعّر به بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمائة إلى 53.60 دولار للأوقية وتراجع سعر البلاتين 0.3 بالمائة إلى 1533.50 دولار، بينما ارتفع سعر البلاديوم 0.7 بالمائة إلى 1017.29 دولار.