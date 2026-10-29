أخبار اليمن : العدوان الإسرائيلي يحرم 80 ألف طالب من التعليم المباشر في الخليل

العدوان الإسرائيلي يحرم 80 ألف طالب من التعليم المباشر في الخليلأعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أنّ الإغلاقات العسكرية الإسرائيلية في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة حرمت نحو 80 ألف طالب وطالبة من التعليم المباشر خلال الأسبوع الجاري.

وأوضحت الوزارة، استناداً إلى بيانات مديرية التربية والتعليم في الخليل، أنّ 66 مدرسة تأثرت مباشرة بالإجراءات العسكرية خلال الأسبوع الرابع من تشرين الأول الجاري.

وأضافت أن 2872 طالباً وطالبة تأثروا مباشرة بتلك الإجراءات، بينهم 2198 تحت الحصار المباشر، و674 من النازحين قسراً الذين تعذر عليهم الوصول إلى صفوفهم.

وأشارت إلى أن الإجراءات طالت أيضاً 119 معلماً ومعلمة و6 موظفين من الكوادر الإدارية والمساندة.

وبحسب الوزارة، أدّت الإغلاقات العسكرية لمداخل الخليل ومحيط منطقتي دير بحة والجلدة والاقتحامات المتكررة إلى تحويل الدوام المدرسي من التعليم الوجاهي إلى نظام المهمات التعليمية والتعلم عن بُعد من الأحد إلى الخميس.

وكانت الوزارة قد أعلنت الأحد تدابير طارئة بشأن دوام المدارس والجامعات في المحافظة، شملت اعتماد «يوم مهام» في مديريات التربية الأربع، وتحويل الدراسة في جامعات المنطقة إلى التعليم الإلكتروني.

عدوان متواصل

ولليوم السابع، تواصل قوات العدو الإسرائيلي عدوانها العسكري على الخليل، وسط إغلاق للطرق والمداخل وقيود على حركة الفلسطينيين، إلى جانب اقتحامات واعتقالات وتهجير سكان من منازلهم.

والثلاثاء، أعلنت بلدية الخليل أنّ عدد النازحين في المدينة بلغ 4969 فلسطينياً، بواقع 780 عائلة، جراء العدوان المستمر.

كما اعتقل جيش الاحتلال 110 فلسطينيين في المحافظة، بين الجمعة والأربعاء، وفق ما أفاد نادي الأسير الفلسطيني.