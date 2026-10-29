أخبار اليمن : 15 شهيداً وجريحاً في مقبنة بتعز

15 شهيداً وجريحاً في مقبنة بتعزأعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن استشهاد وإصابة 15 مواطنًا باستهداف طيران العدو السعودي منزلي مواطنين في منطقة البرح بمديرية مقبنة في محافظة تعز.

وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها، استشهاد 12 مواطنًا وإصابة ثلاثة آخرين بحالة حرجة كحصيلة أولية، نتيجة استهداف العدو السعودي منزل أسرة إبراهيم سعيد محمد أحمد القوز ومنزل أسرة الراعبي سعيد محمد أحمد القوز في البرح، بمديرية مقبنة.

وأوضحت أن الاستهداف المباشر للأحياء السكنية الآمنة، يندرج ضمن سلسلة الاعتداءات المتواصلة التي تطال المدنيين في محافظة تعز.

واعتبرت الجريمة، انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب مكتملة الأركان تستوجب محاسبة دولية عاجلة.

ودعت وزارة الصحة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى إدانة ما يرتكبه العدو السعودي من جرائم يندى لها الجبين، في ظل صمت دولي معيب.