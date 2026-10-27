وزارة الأوقاف تعلن مواعيد اختبارات مسابقة الابتهال والأذان 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 05:21 مساءً - أعلنت وزارة الأوقاف مواعيد الاختبارات الشفوية المركزية للمتسابقين الذين اجتازوا مراحل التصفية السابقة في مسابقة الابتهال والأذان، والمقرر عقدها بمسجد الرحمة بمنطقة باب اللوق، بجوار مبنى الوزارة القديم، خلال الفترة من الأحد الموافق 1 نوفمبر وحتى الخميس 5 نوفمبر 2026، وذلك في إطار استكمال مراحل المسابقة وتقييم المتسابقين المستوفين للشروط.

وأكدت الوزارة نشر أسماء المتسابقين الذين يحق لهم دخول الاختبارات الشفوية المركزية، مناشدة مديريات الأوقاف بالمحافظات التنبيه على الواردة أسماؤهم بضرورة الحضور في المواعيد المحددة، فى تمام الساعة العاشرة صباحًا، مع الالتزام بإحضار المستندات المطلوبة.

مواعيد الاختبارات الشفوية لمسابقة الابتهال والأذان 2026

وأوضحت وزارة الأوقاف أن الاختبارات الشفوية المركزية للمتأهلين في مسابقة الابتهال والأذان ستُجرى على مدار خمسة أيام، بدءًا من الأحد 1 نوفمبر وحتى الخميس 5 نوفمبر 2026، بمسجد الرحمة بباب اللوق، بجوار مقر الوزارة القديم.

وشددت الوزارة على أهمية التزام المتسابقين بالمواعيد المحددة للحضور، وفقًا للجداول المعلنة، بما يضمن انتظام أعمال الاختبارات واستكمال مراحل المسابقة وفق الضوابط المنظمة لها.

المستندات المطلوبة لدخول اختبارات مسابقة الأوقاف

وحددت وزارة الأوقاف المستندات الواجب على المتسابقين إحضارها عند الحضور للاختبارات الشفوية المركزية، وتشمل ما يلي:

- بطاقة الرقم القومي: صورة من البطاقة، مع إحضار الأصل للاطلاع عليه.

- صورة شخصية: صورة حديثة مقاس 4×6.

- المتسابقون من الناشئة: صورة من شهادة الميلاد، وصورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- المتسابقون من ذوي الهمم: صورة من بطاقة الخدمات المتكاملة.

ودعت الوزارة المتسابقين إلى التأكد من استيفاء المستندات المطلوبة قبل التوجه إلى مقر الاختبارات، والالتزام بالتعليمات المنظمة لضمان سهولة إجراءات الحضور والمراجعة.

الأوقاف تحذر من استبعاد غير المستوفين لشروط المسابقة

وأكدت وزارة الأوقاف ضرورة التزام جميع المتسابقين بالشروط والضوابط التي سبق الإعلان عنها، مشددة على استبعاد كل من لا تنطبق عليه شروط المسابقة في أي مرحلة من مراحلها.

وتأتي الاختبارات الشفوية المركزية ضمن مراحل مسابقة الابتهال والأذان التي تنظمها الوزارة، بهدف تقييم المتسابقين الذين اجتازوا مراحل التصفية السابقة، وفقًا للشروط والمعايير المعلنة.