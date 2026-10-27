التعليم تعلن المؤهلات المناسبة للتعاقد بالحصة.. اعرف التفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 05:21 مساءً - أصدرت الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بيانا استرشاديا بالمؤهلات المناسبة لكل تخصص للتعاقد بالحصة، حيث وجهت بالاطلاع على الصورة لمعرفة المؤهلات المناسبة لكل تخصص.

أكدت الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه في خطوة جديدة نحو دعم المنظومة التعليمية وسد العجز فى المعلمين، صدر القرار الوزاري بشأن التعاقد مع المعلمين المساعدين، وفقًا للاحتياجات المعلنة من المديريات التعليمية.

أبرز ما جاء بالقرار:

- التعاقد مع معلمي الفصل ومعلمي المواد وفقًا للكشوف والأسماء الواردة بالقرار.

- تحديد أعداد المستفيدين وفقًا للدفعات والتخصصات الواردة بالقرار.

- استكمال الإجراءات اللازمة للتعاقد وفقًا للقواعد المنظمة.

وأوضحت أنه على المعلمين المستهدفين التوجه إلى المديريات لاستكمال إجراءات التعيين

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