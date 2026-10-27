الذهب يلمع مجدداً

الذهب يلمع مجدداًارتفعت أسعار الذهب اليوم متعافية من أدنى ​مستوى لها في أكثر من ​ثلاثة أشهر الذي سجلته في الجلسة السابقة، بعد أن بدد تراجع أسعار النفط قدرًا من المخاوف المتعلقة بالتضخم قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع، والذي قد يوضح المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمائة إلى 4018.81 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل يوم الجمعة الماضي 3975 دولارًا، وهو ⁠أدنى مستوى له منذ 20 يوليو الماضي.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.7 بالمائة إلى 4033.60 دولار للأوقية.

ويزيد ارتفاع أسعار الفائدة ​من كلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، الذي لا يدر ⁠عائدًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة ​الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمائة إلى 54.22 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.6 بالمائة إلى 1542.20 دولار وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2025، وصعد البلاديوم 1.3 بالمائة إلى 1059.25 دولار للأوقية.